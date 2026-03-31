Когда жизнь потеряла краски: простой шаг, после которого эмоции возвращаются

Снижение эмоционального фона, при котором человек утрачивает интерес к происходящему и перестает испытывать радость от привычных вещей, может указывать на развитие депрессивного состояния. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что в такой ситуации важно попытаться понять, с чем связано это состояние — например, с переутомлением, стрессом или затяжными переживаниями, — поскольку это помогает определить, в каком направлении действовать дальше. Психолог добавила, что одним из первых шагов может стать постепенное возвращение активности через новые, но комфортные для человека занятия.

"Если человека ничего не радует, это может говорить о проявлении депрессии, поскольку в таком состоянии снижается эмоциональный фон и появляется выраженное безразличие к происходящему. Восприятие становится сглаженным, когда все кажется "ровным и фиолетовым", без ярких реакций и интереса. Это уже достаточно серьезный сигнал о внутреннем неблагополучии, который нельзя игнорировать. В такой ситуации важно разобраться в причинах этого состояния, потому что именно от этого зависит, как выстраивать дальнейшую работу", — отметила Абравитова.

Она добавила, что не стоит прибегать к резким или стрессовым способам "встряхнуть" себя, так как это подходит далеко не всем. По ее словам, предпочтение стоит отдавать более мягким способам включения в активную жизнь, например смене обстановки или расширению круга общения. Также она обратила внимание, что даже такие шаги требуют аккуратности и осознанного подхода.

"Необходимо искать новые впечатления и пробовать непривычные виды активности, начиная с простых и доступных форм, без выраженного стресса. Это может быть смена обстановки, новое занятие или общение с людьми, объединенными общими интересами, где постепенно возникает вовлеченность. Такие шаги помогают активизировать эмоциональную сферу и вернуть интерес к происходящему. Если при этом состояние не меняется, это может указывать на более глубокие нарушения, и в таком случае требуется обращение к специалисту", — добавила психолог.

Абравитова рекомендовала обратиться за помощью, если даже после смены активности и попыток вернуть интерес к жизни эмоциональный фон не восстанавливается, так как это может указывать на клиническую депрессию. В таком случае самостоятельных усилий недостаточно и требуется профессиональная диагностика. Без помощи специалиста и, при необходимости, медикаментозного лечения справиться бывает сложно.