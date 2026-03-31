Ложная тревога в карте: почему каждый третий анализ в современных лабораториях даёт сбой

Здоровье

Статистика показывает, что в сфере лабораторной диагностики в стране есть серьёзные проблемы. Многие люди вынуждены сдавать анализы повторно, потому что результаты первых исследований оказываются неточными.

Врач держит образец крови
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач держит образец крови

Факторы диагностических погрешностей

Исследования показывают, что более трети россиян сталкивались с недостоверными результатами медицинских анализов. Из-за этого более половины пациентов вынуждены повторно обращаться в клиники. Среди основных причин таких ситуаций респонденты называют человеческий фактор и недостаточный уровень технического оснащения лабораторий. При этом многие также отмечают, что на точность результатов может влиять неправильная подготовка к процедурам, сообщает Газета. Ru.

"Проблема достоверности лабораторных исследований — это комплексный вызов. Когда каждый третий пациент сталкивается с ошибками, доверие к диагностике падает. Нужно повышать уровень информированности граждан о важности выбора организации и правильной подготовки к сдаче анализов", — говорит председатель совета директоров ГК "ДИАКОН" Андрей Варивода.

Критерии выбора лаборатории

Важно отметить, что при выборе медицинского учреждения россияне чаще всего ориентируются на стоимость услуг и удобное расположение. При этом лишь немногие обращают внимание на детали — например, на используемые тест-системы или квалификацию специалистов.

В то же время качество диагностики напрямую зависит от уровня оборудования и строгого контроля на всех этапах работы с биоматериалом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
