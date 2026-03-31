Индексация и лимит рассрочки: как изменятся кошельки россиян с 1 апреля
Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках... — писала газета Аргументы и факты 31 марта 1999 года
Весенняя ловушка в бокале: почему безобидный отдых на улице незаметно крадёт ваше здоровье
Петербургское метро сбрасывает кожу 90-х: тоннели синей ветки превращают в цифровое шоу
Ценник на колёса спешит в облака: рынок нашёл причину дорожать быстрее
Супер-танкер атакован у Дубая: новая стратегия Ирана превращает международные воды в частную зону
VK Лекторий Московской недели моды собрал почти 100 экспертов индустрии
Стальные крылья несут пекло: новый октокоптер доставляет огненный туман прямо в укрепления ВСУ
Образование без парты: эти факторы мешают перевести детей на домашнее обучение

Долголетие без магии: 4 принципа питания, которые работают, пока другие ищут суперфуды

Здоровье

Секрет достижения столетнего юбилея кроется не в поиске магического "суперфуда", а в последовательном соблюдении научно обоснованной биохимической модели питания. Исследования и клиническая практика подтверждают, что фундаментом активного долголетия является рацион, богатый сложными нутриентами, клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами. Системный подход к еде позволяет минимизировать риски развития хронических патологий, обеспечивая стабильную работу организма на десятилетия вперед.

Здоровое питание
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Здоровое питание

Обсуждая историю 105-летней британки, приписывающей свое долголетие овсянке и хересу, эксперты призывают к критическому анализу. Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" пояснила, что единичные случаи — это синергия генетики и удачи, в то время как массовое здоровье требует доказательных методов. По словам Тен, современная наука ставит под сомнение пользу любого количества алкоголя, указывая, что антиоксидант ресвератрол безопаснее получать из темного шоколада или черники.

Особую ценность в меню долгожителей представляет цельнозерновой овес, выступающий мощным инструментом метаболической коррекции.

"В выборе долгожительницы действительно есть научный смысл. Овсянка содержит уникальную клетчатку — бета-глюкан. Она помогает снижать уровень "плохого" холестерина и обеспечивает стабильную работу сердца. Диетологи прямо называют овсянку отличным выбором для тех, кто стремится к долголетию. Исследования подтверждают, что люди, регулярно (3-4 раза в неделю) употребляющие цельнозерновую овсянку, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета", — отмечает Тен.

Наиболее эффективной стратегией признана средиземноморская диета, включающая:

  • высокую концентрацию овощей, листовой зелени и бобовых;
  • использование оливкового масла как основного источника жиров;
  • регулярное употребление морской рыбы (не менее двух раз в неделю);
  • строгое ограничение трансжиров, переработанного мяса и добавленного сахара.

Как подчеркнула специалист, для достижения результатов стоит ориентироваться на привычки жителей "голубых зон", где культура питания возведена в ранг превентивной медицины.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Мир. Новости мира
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Последние материалы
Шерсть лезет, нервы сдают: инструменты груминга, которые не дают довести до болезни
Индексация и лимит рассрочки: как изменятся кошельки россиян с 1 апреля
Долголетие без магии: 4 принципа питания, которые работают, пока другие ищут суперфуды
Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках... — писала газета Аргументы и факты 31 марта 1999 года
Весенняя ловушка в бокале: почему безобидный отдых на улице незаметно крадёт ваше здоровье
31 марта: как СССР просился в НАТО
Петербургское метро сбрасывает кожу 90-х: тоннели синей ветки превращают в цифровое шоу
Ценник на колёса спешит в облака: рынок нашёл причину дорожать быстрее
VK Лекторий Московской недели моды собрал почти 100 экспертов индустрии
Супер-танкер атакован у Дубая: новая стратегия Ирана превращает международные воды в частную зону
