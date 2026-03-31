Долголетие без магии: 4 принципа питания, которые работают, пока другие ищут суперфуды

Секрет достижения столетнего юбилея кроется не в поиске магического "суперфуда", а в последовательном соблюдении научно обоснованной биохимической модели питания. Исследования и клиническая практика подтверждают, что фундаментом активного долголетия является рацион, богатый сложными нутриентами, клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами. Системный подход к еде позволяет минимизировать риски развития хронических патологий, обеспечивая стабильную работу организма на десятилетия вперед.

Обсуждая историю 105-летней британки, приписывающей свое долголетие овсянке и хересу, эксперты призывают к критическому анализу. Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" пояснила, что единичные случаи — это синергия генетики и удачи, в то время как массовое здоровье требует доказательных методов. По словам Тен, современная наука ставит под сомнение пользу любого количества алкоголя, указывая, что антиоксидант ресвератрол безопаснее получать из темного шоколада или черники.

Особую ценность в меню долгожителей представляет цельнозерновой овес, выступающий мощным инструментом метаболической коррекции.

"В выборе долгожительницы действительно есть научный смысл. Овсянка содержит уникальную клетчатку — бета-глюкан. Она помогает снижать уровень "плохого" холестерина и обеспечивает стабильную работу сердца. Диетологи прямо называют овсянку отличным выбором для тех, кто стремится к долголетию. Исследования подтверждают, что люди, регулярно (3-4 раза в неделю) употребляющие цельнозерновую овсянку, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета", — отмечает Тен.

Наиболее эффективной стратегией признана средиземноморская диета, включающая:

высокую концентрацию овощей, листовой зелени и бобовых;

использование оливкового масла как основного источника жиров;

регулярное употребление морской рыбы (не менее двух раз в неделю);

строгое ограничение трансжиров, переработанного мяса и добавленного сахара.

Как подчеркнула специалист, для достижения результатов стоит ориентироваться на привычки жителей "голубых зон", где культура питания возведена в ранг превентивной медицины.