Весенняя ловушка в бокале: почему безобидный отдых на улице незаметно крадёт ваше здоровье

С приходом весеннего тепла в России традиционно фиксируется всплеск потребления слабоалкогольных напитков, который медики связывают с началом сезона повышенной социальной активности. Прогулки на свежем воздухе и увеличение светового дня создают ложную иллюзию безопасности отдыха с бокалом пенного, что зачастую становится триггером для формирования стойкой зависимости. Эксперты предупреждают, что именно в этот период биохимические процессы в организме и психологические факторы вступают в опасный резонанс, маскируя развитие серьезного недуга.

Фото: unsplash.com by Tegan Mierle is licensed under Free to use under the Unsplash License Костер в лесу

Психиатр клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский подчеркивает, что весенняя перестройка гормонального фона и нестабильность эмоционального состояния подталкивают людей к поиску легких способов релаксации. Как сообщает издание Газета. Ru со ссылкой на специалиста, пиво часто встраивается в повседневный сценарии отдыха гораздо легче, чем крепкий алкоголь, из-за чего потребитель не замечает формирования регулярности. По словам Рудковского, физиологические изменения, такие как колебания уровня энергии и тревожность, заставляют использовать этанол в качестве инструмента саморегуляции, что неизбежно ведет к росту толерантности мозга к веществу.

Особое коварство "мягкой" модели употребления заключается в отсутствии резких эпизодов интоксикации, характерных для водки или коньяка. Согласно заявлению Рудковского, это затягивает осознание проблемы и откладывает обращение за медицинской помощью, хотя разрушительное воздействие на нервную систему остается идентичным. Психиатр акцентировал внимание на том, что для людей с предрасположенностью весеннее увеличение частоты приемов спиртного может стать пусковым механизмом для перехода к запойным состояниям и тяжелым формам алкоголизма.

"Пиво воспринимается как что-то повседневное и безопасное. У многих нет ощущения, что это алкоголь, который может привести к зависимости. Но с медицинской точки зрения это тот же этанол, который влияет на мозг и формирует привыкание", — отметил Рудковский.

Для предотвращения зависимости врач рекомендует сохранять осознанность и строго отслеживать периодичность употребления напитков. Среди тревожных признаков эксперт выделяет появление раздражительности в отсутствие алкоголя и попытки использовать его для борьбы со стрессом. Профилактика включает соблюдение режима сна и поиск альтернативных способов восстановления эмоционального баланса без участия психоактивных веществ в социально активный период.