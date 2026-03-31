Цена быстрого обеда: как безобидные снеки превращаются в угрозу для систем организма
Индексация и лимит рассрочки: как изменятся кошельки россиян с 1 апреля
Долголетие без магии: 4 принципа питания, которые работают, пока другие ищут суперфуды
Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках... — писала газета Аргументы и факты 31 марта 1999 года
Петербургское метро сбрасывает кожу 90-х: тоннели синей ветки превращают в цифровое шоу
Ценник на колёса спешит в облака: рынок нашёл причину дорожать быстрее
Супер-танкер атакован у Дубая: новая стратегия Ирана превращает международные воды в частную зону
VK Лекторий Московской недели моды собрал почти 100 экспертов индустрии
Стальные крылья несут пекло: новый октокоптер доставляет огненный туман прямо в укрепления ВСУ

Весенняя ловушка в бокале: почему безобидный отдых на улице незаметно крадёт ваше здоровье

Здоровье

С приходом весеннего тепла в России традиционно фиксируется всплеск потребления слабоалкогольных напитков, который медики связывают с началом сезона повышенной социальной активности. Прогулки на свежем воздухе и увеличение светового дня создают ложную иллюзию безопасности отдыха с бокалом пенного, что зачастую становится триггером для формирования стойкой зависимости. Эксперты предупреждают, что именно в этот период биохимические процессы в организме и психологические факторы вступают в опасный резонанс, маскируя развитие серьезного недуга.

Костер в лесу
Фото: unsplash.com by Tegan Mierle is licensed under Free to use under the Unsplash License
Костер в лесу

Психиатр клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский подчеркивает, что весенняя перестройка гормонального фона и нестабильность эмоционального состояния подталкивают людей к поиску легких способов релаксации. Как сообщает издание Газета. Ru со ссылкой на специалиста, пиво часто встраивается в повседневный сценарии отдыха гораздо легче, чем крепкий алкоголь, из-за чего потребитель не замечает формирования регулярности. По словам Рудковского, физиологические изменения, такие как колебания уровня энергии и тревожность, заставляют использовать этанол в качестве инструмента саморегуляции, что неизбежно ведет к росту толерантности мозга к веществу.

Особое коварство "мягкой" модели употребления заключается в отсутствии резких эпизодов интоксикации, характерных для водки или коньяка. Согласно заявлению Рудковского, это затягивает осознание проблемы и откладывает обращение за медицинской помощью, хотя разрушительное воздействие на нервную систему остается идентичным. Психиатр акцентировал внимание на том, что для людей с предрасположенностью весеннее увеличение частоты приемов спиртного может стать пусковым механизмом для перехода к запойным состояниям и тяжелым формам алкоголизма.

"Пиво воспринимается как что-то повседневное и безопасное. У многих нет ощущения, что это алкоголь, который может привести к зависимости. Но с медицинской точки зрения это тот же этанол, который влияет на мозг и формирует привыкание", — отметил Рудковский.

Для предотвращения зависимости врач рекомендует сохранять осознанность и строго отслеживать периодичность употребления напитков. Среди тревожных признаков эксперт выделяет появление раздражительности в отсутствие алкоголя и попытки использовать его для борьбы со стрессом. Профилактика включает соблюдение режима сна и поиск альтернативных способов восстановления эмоционального баланса без участия психоактивных веществ в социально активный период.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Мир. Новости мира
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Последние материалы
Шерсть лезет, нервы сдают: инструменты груминга, которые не дают довести до болезни
Индексация и лимит рассрочки: как изменятся кошельки россиян с 1 апреля
Долголетие без магии: 4 принципа питания, которые работают, пока другие ищут суперфуды
Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках... — писала газета Аргументы и факты 31 марта 1999 года
Весенняя ловушка в бокале: почему безобидный отдых на улице незаметно крадёт ваше здоровье
31 марта: как СССР просился в НАТО
Петербургское метро сбрасывает кожу 90-х: тоннели синей ветки превращают в цифровое шоу
Ценник на колёса спешит в облака: рынок нашёл причину дорожать быстрее
VK Лекторий Московской недели моды собрал почти 100 экспертов индустрии
Супер-танкер атакован у Дубая: новая стратегия Ирана превращает международные воды в частную зону
