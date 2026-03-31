Тихое наступление новой инфекции: эти простые привычки безопасности помогут избежать встречи с вирусом

Здоровье

Новый вариант коронавируса под названием "Цикада" требует от населения повышенной осмотрительности и строгого соблюдения гигиенических протоколов. Для предотвращения распространения инфекции эпидемиологи рекомендуют вернуться к проверенным методам защиты в периоды сезонных подъемов заболеваемости.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мытьё рук

Эффективные стратегии безопасности

Вместе с тем, несмотря на повышенную способность к обходу иммунного барьера, основной тактикой противодействия остается личная и коллективная гигиена. Стоит отметить, что своевременное обращение к медицинским специалистам при первых признаках недомогания значительно снижает риски для окружающих — сообщает aif.ru.

"Нужно, особенно во время сезонных заболеваний, не забывать правила личной и коллективной безопасности: мыть руки, обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания. Нужно не забывать, что человек может быть носителем "омикрона" даже при отсутствии симптомов, а он может ходить и заражать других людей", — говорит эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Практические рекомендации

В свою очередь, эксперты подчеркивают важность дезинфекции контактных поверхностей, регулярного проветривания помещений и использования защитных масок в местах массового скопления людей. Соблюдение этих элементарных правил позволит минимизировать распространение штамма, сообщает aif. ru.

Забота о чистоте рук и использование одноразовых средств при чихании остаются доступными способами контроля эпидемиологической ситуации. Ответственный подход каждого гражданина к своему здоровью является ключевым фактором в сдерживании вирусной активности.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
