Перегрузка нервной системы бьет по организму: на эти изменения в самочувствии нельзя закрывать глаза

Здоровье

Перегрузка нервной системы может проявляться не только усталостью, но и проблемами с концентрацией, сном и аппетитом, а также постоянным ощущением разбитости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Сезонное выгорание
Сезонное выгорание

Невролог объяснила, что перегрузка нервной системы чаще всего возникает на фоне совмещения большого количества задач и повышенных требований к себе. Она отметила, что дополнительным фактором становятся стрессовые ситуации, в том числе в семье и на работе. 

"Перегрузка возникает, когда человек берет на себя слишком много задач, особенно если они разноплановые и требуют постоянного переключения. К этому добавляются стрессовые ситуации — проблемы в семье, на работе, ухудшение здоровья. Даже работа во время болезни, например при вирусной инфекции, усиливает нагрузку. В итоге организм начинает работать на пределе, что приводит к хроническому стрессу и истощению", — пояснила Суворинова.

Она добавила, что одним из первых сигналов становится снижение концентрации и сложности с выполнением привычных задач. По ее словам, человек может откладывать начало работы, отвлекаться и терять фокус в процессе. Также часто нарушается сон, появляется чувство усталости уже после пробуждения. Дополнительно могут меняться пищевые привычки.

"Человек может садиться за задачу и забывать, зачем начал, отвлекаться и не доводить дело до конца. Часто появляется прокрастинация, когда начало работы постоянно откладывается. Нарушается сон — становится трудно заснуть, возможны ранние пробуждения или ощущение усталости с утра. Меняется аппетит: он может снижаться или, наоборот, усиливаться, особенно с тягой к сладкому. Это признаки того, что нервная система перегружена", — отметила врач.

Суворинова подчеркнула, что на ранних этапах человек может справиться с таким состоянием самостоятельно. Она рекомендовала пересмотреть нагрузку и отказаться от лишних обязательств, если ресурсов недостаточно. Важно объективно оценивать свое состояние и не игнорировать сигналы организма. Такой подход позволяет предотвратить ухудшение состояния.

"На ранних этапах с этим состоянием можно справиться самостоятельно, если вовремя обратить внимание на изменения в самочувствии. Важно сократить количество задач, отказаться от лишних обязательств и соотносить нагрузку со своими возможностями. Полезно трезво оценивать свое состояние и не игнорировать сигналы организма. Однако при стойких нарушениях сна, постоянной тревоге, эмоциональной нестабильности или признаках депрессии уже требуется помощь специалиста", — заключила Суворинова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
