Таймер безопасности: сколько минут видеоигр выдерживает психика ребенка

Влияние видеоигр на психику ребенка во многом зависит от времени, проведенного за игрой, и его состояния после нее, при этом изменения в поведении могут стать тревожным сигналом для родителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Она отметила, что отношение к видеоиграм должно быть гибким и учитывать индивидуальные особенности ребенка. По ее словам, ключевое значение имеет не сам факт игры, а реакция на нее и общее состояние после. Она подчеркнула, что в ряде случаев игры могут быть частью обычного досуга и не вызывать негативных последствий.

"Если ребенок играет недолго и после этого остается спокойным, без раздражения и перегрузки, поводов для беспокойства обычно нет. В некоторых случаях игры могут помогать ему выражать эмоции, общаться с другими детьми, знакомиться и выстраивать контакты. Но важно, чтобы это не выходило за разумные рамки и не влияло на общее состояние. Ориентироваться стоит не только на время за экраном, но и на поведение ребенка после игры", — отметила Резенова.

Она указала, что раздражительность, зависимость от игр и ухудшение бытовых привычек требуют внимания со стороны родителей. В таких ситуациях важно не игнорировать проблему и вовремя корректировать режим. Также специалист обратила внимание, что введение четких правил помогает стабилизировать состояние ребенка.

"Если после игр у ребенка появляются раздражительность, агрессивные реакции, снижается аппетит и формируется зависимость от процесса, это уже сигнал для родителей. Длительное время за экраном может негативно отражаться на его состоянии и общем самочувствии. В такой ситуации важно пересматривать режим и обращать внимание на поведение ребенка в повседневной жизни. Родителям стоит отслеживать изменения и вовремя корректировать привычки, чтобы не допустить ухудшения состояния", — добавила специалист.

Она также отметила, что допустимое время за играми должно определяться с учетом возраста ребенка. По ее словам, для младших школьников ограничения должны быть более строгими, чем для подростков. При этом важно, чтобы правила были понятны и последовательны. Дополнительно можно использовать игровое время как форму поощрения за выполнение обязанностей.

"Я бы обязательно устанавливала понятные рамки, чтобы ребенок заранее знал, сколько времени он может проводить за играми. Для младших школьников это около 30 минут, в некоторых случаях допустимо до часа, а дополнительное время можно давать как поощрение. При этом важно учитывать возраст и особенности ребенка. Иногда полезно устраивать цифровой детокс, например на выходных, когда можно полностью ограничить использование гаджетов", — заключила Резенова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
