Коронавирус вернулся с новым названием: стоит ли россиянам беспокоиться

Здоровье

Новый вариант коронавируса "Цикада" почти не отличается от прежних штаммов, однако может проявляться через уже имеющиеся воспаления, например в носу или горле. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Микробиолог, лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Микробиолог, лаборатория

По ее словам, симптомы остаются типичными — повышение температуры и признаки, характерные для респираторной инфекции. При этом заболевание может протекать и без выраженных проявлений. Врач подчеркнула, что на данный момент в России этот вариант официально не зафиксирован.

"Это тот же коронавирус, который получил новое название и ведет себя практически аналогично. Его проявления остаются типичными — повышение температуры и другие признаки респираторной инфекции. В ряде случаев заболевание может протекать бессимптомно. Особенность заключается в том, что вирус поражает уже имеющиеся воспалительные участки, например в области носа или ротоглотки, где временно сохраняется. При этом на слизистых он удерживается недолго — около двух часов, после чего уходит", — отметила врач.

Она добавила, что меры профилактики остаются прежними и хорошо знакомыми. Врач рекомендовала соблюдать гигиену, регулярно обрабатывать поверхности и избегать контактов с заболевшими. При появлении симптомов важно оставаться дома и обращаться к врачу, чтобы не распространять инфекцию. Это позволяет снизить риск массового распространения заболевания.

"Сейчас вероятность распространения этого варианта вируса невысокая, потому что сезон не тот. В теплое время года вирусам сложнее распространяться, им необходима определенная среда — влага и подходящие условия. Кроме того, на данный момент нет большого количества заболевших, а это ключевой фактор для распространения инфекции. Поэтому риски сейчас остаются минимальными", — заключила Лапа.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

