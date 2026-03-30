Работает на мышцы и иммунитет одновременно: этот продукт усваивается почти полностью

Яичный белок усваивается организмом примерно на 97 процентов и содержит полный набор аминокислот в оптимальном соотношении, необходимых для синтеза мышечной ткани, ферментов и клеток иммунной системы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Соломатина объяснила, что яичный белок служит строительным материалом для организма и используется для синтеза собственных белков. Она отметила, что из аминокислот формируются ферменты, элементы иммунной системы и ткани, включая мышцы. Специалист подчеркнула, что качество белка напрямую влияет на то, насколько эффективно организм сможет использовать его для этих процессов.

"Яичный белок считается эталонным, потому что содержит все аминокислоты, включая незаменимые, которые мы обязательно должны получать с пищей. Они находятся в правильном соотношении и хорошо расщепляются, поэтому организм может эффективно их использовать. Из этих аминокислот затем строятся собственные белки, необходимые для работы всех систем. Усвоение яичного белка достигает примерно 97 процентов. Это один из самых высоких показателей среди продуктов животного происхождения", — отметила диетолог.

Соломатина добавила, что при неполном усвоении белка часть веществ не используется организмом и требует дополнительных затрат энергии на переработку. Она пояснила, что в таких случаях образуются соединения, которые затем необходимо выводить. Специалист отметила, что это может создавать лишнюю нагрузку на организм. По ее словам, именно поэтому более ценные те источники белка, которые усваиваются максимально полно.

"В среднем рекомендуется одно яйцо в день, поскольку речь идет о продукте вместе с желтком. При этом рацион можно варьировать: например, съедать одно целое яйцо и дополнительно белок. В некоторых случаях допустимо употребление и двух яиц в день, если нет противопоказаний. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, уровня физической активности и общего рациона. Важно учитывать общее количество белка, поступающего с пищей", — сказала специалист.

Диетолог также отметила, что яичный белок можно употреблять на ночь при чувстве голода. Она пояснила, что в нем нет жиров и углеводов, поэтому он не способствует набору веса. Специалист добавила, что в ночное время в организме активизируются процессы обновления клеток. По ее словам, в этот период аминокислоты используются как строительный материал, поэтому такой перекус помогает поддержать эти процессы.