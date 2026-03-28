Скрытый яд в аптечной упаковке: популярные добавки превращают здоровые органы в хрупкие камни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Бесконтрольный прием популярных витаминных комплексов и биологически активных добавок может спровоцировать необратимые повреждения внутренних органов. Особенную опасность для мочевыделительной системы представляет избыточное употребление аскорбиновой кислоты в период сезонных простуд.

Почки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почки

Последствия избыточного приема добавок

Специалисты отмечают, что превышение суточной нормы витамина C свыше 500 мг существенно повышает вероятность формирования оксалатных камней. Вместе с тем, употребление более 2 граммов этого вещества в день создает риск острого поражения тканей, при котором восстановить функции организма в полном объеме удается далеко не всегда. Стоит отметить, что аналогичную угрозу представляет и чрезмерное увлечение кальцием, избыток которого при несоблюдении питьевого режима приводит к развитию мочекаменной болезни, сообщает Газета. Ru.

"Передозировка витамина D может спровоцировать сужение просвета сосудов и повышение артериального давления. Это состояние часто сопровождается сильной жаждой, но может протекать и совершенно бессимптомно. В свою очередь, избыток кальция в крови из-за неправильного приема добавок часто становится причиной серьезных осложнений", — говорит нефролог Наталья Блащук.

Меры предосторожности и диагностика

Для сохранения здоровья эксперты рекомендуют внимательно следить за уровнем артериального давления и ограничивать потребление скрытой соли, содержащейся в колбасах и полуфабрикатах. В свою очередь, крайне важно ежегодно сдавать анализы крови для оценки работы внутренних органов даже при отсутствии явных жалоб. Разумный подход к терапии и отказ от самостоятельного назначения препаратов позволяют избежать тяжелых патологий и сохранить высокое качество жизни на долгие годы.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.