Скрытый яд в аптечной упаковке: популярные добавки превращают здоровые органы в хрупкие камни

Бесконтрольный прием популярных витаминных комплексов и биологически активных добавок может спровоцировать необратимые повреждения внутренних органов. Особенную опасность для мочевыделительной системы представляет избыточное употребление аскорбиновой кислоты в период сезонных простуд.

Последствия избыточного приема добавок

Специалисты отмечают, что превышение суточной нормы витамина C свыше 500 мг существенно повышает вероятность формирования оксалатных камней. Вместе с тем, употребление более 2 граммов этого вещества в день создает риск острого поражения тканей, при котором восстановить функции организма в полном объеме удается далеко не всегда. Стоит отметить, что аналогичную угрозу представляет и чрезмерное увлечение кальцием, избыток которого при несоблюдении питьевого режима приводит к развитию мочекаменной болезни, сообщает Газета. Ru.

"Передозировка витамина D может спровоцировать сужение просвета сосудов и повышение артериального давления. Это состояние часто сопровождается сильной жаждой, но может протекать и совершенно бессимптомно. В свою очередь, избыток кальция в крови из-за неправильного приема добавок часто становится причиной серьезных осложнений", — говорит нефролог Наталья Блащук.

Меры предосторожности и диагностика

Для сохранения здоровья эксперты рекомендуют внимательно следить за уровнем артериального давления и ограничивать потребление скрытой соли, содержащейся в колбасах и полуфабрикатах. В свою очередь, крайне важно ежегодно сдавать анализы крови для оценки работы внутренних органов даже при отсутствии явных жалоб. Разумный подход к терапии и отказ от самостоятельного назначения препаратов позволяют избежать тяжелых патологий и сохранить высокое качество жизни на долгие годы.