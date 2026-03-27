Шанс без наследства в виде ВИЧ: как в Подмосковье перекрывают передачу вируса новорождённым

Здоровье

С начала текущего года в медицинских учреждениях Подмосковья на свет появились 60 младенцев у матерей с положительным ВИЧ-статусом. Благодаря системному подходу к ведению беременности удалось обеспечить рождение абсолютно здоровых детей.

Беременность
Фото: unsplash.com by Andrea Bertozzini is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

Безопасное материнство

Для сохранения здоровья ребенка будущим пациенткам необходим комплексный медикаментозный контроль в специализированных региональных центрах. Вместе с тем своевременная диагностика и приверженность терапии являются ключевыми факторами успеха. Об этом свидетельствует высокий уровень рождаемости среди данной группы населения — сообщает "Вести Подмосковья".

"Совместная работа акушерской службы региона и специалистов центра позволяет обеспечивать беременных пациенток антиретровирусной терапией и сводить к нулю риск передачи вируса от матери к ребенку", — говорит заместитель председателя правительства региона Максим Забелин.

Мониторинг здоровья

Стоит отметить, что после появления малыша на свет за его состоянием продолжают внимательно наблюдать профильные врачи в течение полутора лет. Только после завершения этого контрольного периода и проведения всех необходимых анализов диагноз снимается официально, в свою очередь специалисты подчеркивают важность раннего обращения в лечебные учреждения для прохождения обследования.

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию жители области могут как в территориальных поликлиниках, так и в специализированных кабинетах анонимной диагностики. Доступность медицинской помощи позволяет каждой женщине получить профессиональную поддержку и консультацию в рамках профильных центров профилактики и борьбы со СПИДом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
