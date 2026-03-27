Клещи переносят не только энцефалит: одна деталь после прогулки может спасти жизнь

Здоровье

Даже один укус клеща может привести к заражению несколькими опасными инфекциями, включая болезнь Лайма и клещевой энцефалит, при этом всего такие паразиты способны переносить до восьми различных заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Иксодовый клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врач отметил, что клещи подстерегают человека в траве и кустарниках, цепляясь за одежду при контакте с растительностью. По его словам, чаще всего люди сталкиваются с ними во время отдыха на природе — в лесу, на даче или у водоемов. Он добавил, что риск укуса напрямую зависит от поведения человека и соблюдения элементарных мер защиты.

"Иксодовые клещи могут переносить несколько видов заболеваний, самое распространенное — это болезнь Лайма. При укусе всегда есть риск заражения, поскольку клещ передает инфекцию в момент присасывания. Человек не всегда сразу замечает, что на него попал клещ, особенно если он находится под одеждой или в волосистой части головы. Поэтому важно внимательно осматривать кожу после пребывания на природе. В противном случае паразит может оставаться на теле достаточно долго", — сказал Болибок.

Он объяснил, что основой защиты является правильная экипировка при выезде на природу. По его словам, важно использовать закрытую одежду светлых тонов и применять специальные репелленты, которые наносятся как на кожу, так и на ткань. 

"Если отправляетесь в лес или на природу, необходимо надевать одежду с длинными рукавами и штанинами, при этом она должна быть плотно прилегающей и желательно светлых тонов, чтобы легче заметить клеща. Существуют репелленты, которые можно наносить на кожу или обрабатывать ими одежду. Также важна обработка территорий, например дачных участков или территорий частных домов, сейчас этим занимаются частные компании. Клещи обычно поджидают жертву на кончиках растений, поэтому регулярное выкашивание травы также снижает риск укуса", — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что при укусе клеща не стоит пытаться удалить его самостоятельно и лучше сразу обратиться в медицинское учреждение. Врач отметил, что в травмпункте паразита извлекают с помощью специальных инструментов, что снижает риски. Также врач добавил, что после удаления клеща рекомендуется сдать его на анализ, чтобы проверить наличие инфекций и оценить возможные последствия укуса.

"Некоторые инфекции, например клещевой энцефалит, сначала проявляются как обычное вирусное заболевание с повышением температуры, а затем могут приводить к поражению головного мозга и сильной головной боли. При болезни Лайма на месте укуса может появиться характерное пятно на коже, которое постепенно увеличивается. После этого заболевание начинает развиваться дальше и может затрагивать различные системы организма. Симптомы в целом могут проявляться не сразу, а через несколько дней или даже недель после укуса, поэтому при обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться к врачу", — заключил Болибок.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
