Буллинг меняет форму — и его перестают узнавать: признаки, которые упускают родители

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Рост числа случаев буллинга среди детей связан с расширением его форм, включая кибербуллинг, а также с изменением отношения к этой проблеме и готовностью детей чаще говорить о подобных ситуациях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Дарья Блинова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее в докладе Института образования НИУ ВШЭ сообщалось, что почти 54% российских детей и подростков хотя бы раз становились жертвами буллинга со стороны сверстников.

Блинова отметила, что рост статистики буллинга связан в том числе с самим подходом к подсчету таких случаев. По ее словам, в исследованиях учитываются даже разовые эпизоды. Это расширяет число респондентов, которые формально попадают в категорию пострадавших. При этом речь не всегда идет о длительном системном давлении.

"Даже если ребенок сталкивается с травлей один раз в год, такой случай уже попадает в статистику. С начала двухтысячных отмечается рост именно за счет кибербуллинга, поскольку значительная часть общения детей перешла в онлайн. Травля теперь продолжается не только в школе, но и в чатах, мессенджерах и социальных сетях. В результате давление становится более длительным и практически непрерывным. Это, в том числе, влияет на общий рост статистики", — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что на общие показатели повлияло и изменение отношения к самой теме. Раньше детям было стыдно говорить о том, что их дразнят, унижают или принижают, а теперь эта тема стала менее табуированной. Кроме того, изменилось и само понимание буллинга.

"Раньше буллинг в основном связывали с физическими действиями — когда после школы могли, например, запугать или применить силу. Сейчас ситуация изменилась, и к этому относят более широкий спектр проявлений. Это могут быть не только прямые действия, но и различные формы давления в общении. В некоторых случаях даже поведение со стороны взрослых может восприниматься как травля. В итоге границы этого понятия стали гораздо шире", — сказала Блинова.

Психолог также рассказала, что признаки буллинга часто проявляются через состояние ребенка и его поведение. По ее словам, тревожными сигналами могут быть частые болезни, головные боли, проблемы с ЖКТ, замкнутость, раздражительность, порча или исчезновение личных вещей. Еще один важный маркер — нежелание идти в школу, на тренировку или в кружок.

"Помощь в таких ситуациях в первую очередь должна начинаться с разговоров с ребенком и внимательного отношения к его состоянию. Важно не обвинять его и не занимать позицию "сам виноват", а попытаться спокойно разобраться в происходящем. Дальше необходимо собирать информацию, взаимодействовать с учителями и при необходимости с другими родителями. Если ситуация затягивается, стоит обращаться к специалистам, в том числе на групповые занятия для подростков. В крайних случаях рассматривается смена коллектива или перевод на другой формат обучения", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Экономика и бизнес
Экономика и бизнес
Садоводство, цветоводство
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.