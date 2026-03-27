Алкоголь, которого не боятся, оказывается самым коварным: все начинается с бокала после работы

Вино, несмотря на распространенное представление о его меньшем вреде, не является безопасным алкогольным напитком и также может приводить к зависимости и проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Фото: freepik is licensed under public domain Проблема женского алкоголизма

Врач отметил, что представления о "менее вредных" алкогольных напитках во многом формируются под влиянием культурных традиций и особенностей потребления. По его словам, в разных странах вино могут употреблять по-разному, например разбавлять, что влияет на восприятие его воздействия. Он подчеркнул, что такие различия нередко становятся основой для ошибочных выводов о безопасности отдельных видов алкоголя.

"Не существует какого-то безопасного алкогольного напитка, и это позиция не только моя, а в целом медицинского сообщества и Всемирной организации здравоохранения. Да, есть исследования, которые могут показывать разные результаты, и многое зависит от культуры употребления, например, где-то вино разбавляют. Но это не делает его безопасным. Сам факт регулярного употребления уже несет риски, и со временем может формироваться зависимость", — сказал Панов.

Он добавил, что восприятие вина как более безопасного напитка может создавать ложное чувство контроля. По его словам, при регулярном употреблении количество алкоголя постепенно увеличивается, что приводит к формированию как психологической, так и физиологической зависимости. Специалист отметил, что на практике сталкивается с пациентами с разными формами алкоголизма, и тип напитка не меняет сути проблемы.

"Если сравнивать разовое употребление, то, возможно, вред от вина будет меньше, чем от крепкого алкоголя. Но при регулярном употреблении это уже становится логической ловушкой, когда человек успокаивает себя тем, что пьет якобы более безопасный напиток. Со временем увеличивается объем потребления, формируется сначала психологическая, а затем и физиологическая зависимость. В итоге зависимость развивается так же, как и при употреблении других видов алкоголя. Я как врач вижу пациентов с зависимостью и от крепкого алкоголя, и от пива, и от вина — проблемы у них одни и те же", — подчеркнул нарколог.

По его словам, крепкие напитки чаще приводят к тяжелым поражениям печени, включая токсический гепатит и цирроз, а злоупотребление пивом может вызывать так называемое "бычье сердце" — увеличение сердечной мышцы. При этом специалист подчеркнул, что даже с учетом различий в последствиях, вино не является безопасным алкоголем, а при формировании зависимости необходимо обращаться к врачу.