Буллинг меняет форму — и его перестают узнавать: признаки, которые упускают родители
Тайга под окном: Череповец запускает масштабную программу по озеленению городских пространств
Тихо едешь — дальше будешь, а быстро: как накопленные штрафы заставили лишиться авто
Ближний Восток замер у черты: одна атака запустит катастрофу, которую уже не остановить
Майские выходные поменяли приоритеты: москвичи нашли новые точки силы на карте
Планы поплыли вместе с берегом: почему озеро в Калининграде останется пыльной зоной до лета 2026
Минимум нагрузки на организм: врачи Калининграда освоили современные способы разрушения онкологии
Театр теней в Белом доме: президентские указы скрывают работу куда более крупных сил
В Сыктывкаре есть приюты, но нет спасения: почему женщины в беде не делают шаг к новой жизни

Алкоголь, которого не боятся, оказывается самым коварным: все начинается с бокала после работы

Здоровье

Вино, несмотря на распространенное представление о его меньшем вреде, не является безопасным алкогольным напитком и также может приводить к зависимости и проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Проблема женского алкоголизма
Проблема женского алкоголизма

Врач отметил, что представления о "менее вредных" алкогольных напитках во многом формируются под влиянием культурных традиций и особенностей потребления. По его словам, в разных странах вино могут употреблять по-разному, например разбавлять, что влияет на восприятие его воздействия. Он подчеркнул, что такие различия нередко становятся основой для ошибочных выводов о безопасности отдельных видов алкоголя.

"Не существует какого-то безопасного алкогольного напитка, и это позиция не только моя, а в целом медицинского сообщества и Всемирной организации здравоохранения. Да, есть исследования, которые могут показывать разные результаты, и многое зависит от культуры употребления, например, где-то вино разбавляют. Но это не делает его безопасным. Сам факт регулярного употребления уже несет риски, и со временем может формироваться зависимость", — сказал Панов.

Он добавил, что восприятие вина как более безопасного напитка может создавать ложное чувство контроля. По его словам, при регулярном употреблении количество алкоголя постепенно увеличивается, что приводит к формированию как психологической, так и физиологической зависимости. Специалист отметил, что на практике сталкивается с пациентами с разными формами алкоголизма, и тип напитка не меняет сути проблемы.

"Если сравнивать разовое употребление, то, возможно, вред от вина будет меньше, чем от крепкого алкоголя. Но при регулярном употреблении это уже становится логической ловушкой, когда человек успокаивает себя тем, что пьет якобы более безопасный напиток. Со временем увеличивается объем потребления, формируется сначала психологическая, а затем и физиологическая зависимость. В итоге зависимость развивается так же, как и при употреблении других видов алкоголя. Я как врач вижу пациентов с зависимостью и от крепкого алкоголя, и от пива, и от вина — проблемы у них одни и те же", — подчеркнул нарколог.

По его словам, крепкие напитки чаще приводят к тяжелым поражениям печени, включая токсический гепатит и цирроз, а злоупотребление пивом может вызывать так называемое "бычье сердце" — увеличение сердечной мышцы. При этом специалист подчеркнул, что даже с учетом различий в последствиях, вино не является безопасным алкоголем, а при формировании зависимости необходимо обращаться к врачу.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Мир. Новости мира
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России? Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Последние материалы
Тихо едешь — дальше будешь, а быстро: как накопленные штрафы заставили лишиться авто
Ближний Восток замер у черты: одна атака запустит катастрофу, которую уже не остановить
Майские выходные поменяли приоритеты: москвичи нашли новые точки силы на карте
Планы поплыли вместе с берегом: почему озеро в Калининграде останется пыльной зоной до лета 2026
Минимум нагрузки на организм: врачи Калининграда освоили современные способы разрушения онкологии
Театр теней в Белом доме: президентские указы скрывают работу куда более крупных сил
Алкоголь, которого не боятся, оказывается самым коварным: все начинается с бокала после работы
Собственность с подвохом: какие опасные юридические ловушки скрывают дарственная и завещание
В Сыктывкаре есть приюты, но нет спасения: почему женщины в беде не делают шаг к новой жизни
Дипломатический танец: как Ближний Восток виртуозно балансирует между Россией, США и КНР
