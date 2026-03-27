Забытая угроза вышла на охоту: опасный вирус демонстрирует пугающие способности к заражению

Ситуация с распространением опасного вирусного заболевания в Тюменской области привлекла внимание санитарных служб в начале текущего года. Специалисты зафиксировали появление очагов инфекции, характеризующейся крайне высокой степенью заразности среди населения.

Меры эпидемиологического контроля

Вместе с тем, представители надзорных ведомств уточняют, что в настоящее время фиксируются лишь локальные случаи проявления болезни, которые не переросли в массовую эпидемию. Стоит отметить, что профильные службы незамедлительно начали проведение комплекса защитных мероприятий, включая установление круга лиц, находившихся в контакте с заболевшими, и организацию экстренной вакцинации для граждан, не имеющих иммунной защиты. Контроль за текущей обстановкой в регионе остается усиленным, сообщает VSE42.Ru.

"Корь часто недооценивают, однако её контагиозность в непривитой группе достигает 90%, а осложнения могут быть тяжёлыми. Единственная надёжная защита — это вакцинация двумя дозами препарата. Взрослым, не привитым в детстве, также следует пройти процедуру", — говорит вирусолог Геннадий Уманский.

Профилактика и последствия

В свою очередь, медики подчеркивают необходимость ответственного подхода к плановым медицинским процедурам для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Текущая динамика заболеваемости находится под пристальным наблюдением специалистов, которые координируют работу поликлиник и санитарных постов в очагах возникновения инфекции.