Калории под контролем — а обмен веществ дает сбой: причина кроется не в количестве еды

Диеты не всегда замедляют обмен веществ, но неправильный подход к питанию может привести к нарушениям жирового и углеводного обмена и ускорить развитие атеросклероза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Мужчина

Врач объяснила, что само по себе снижение калорийности питания не является вредным и с возрастом может способствовать долголетию. При этом подобный подход рассматривается как один из базовых принципов антивозрастной медицины. Однако ключевую роль играет не только количество пищи, но и ее состав, а также сбалансированность рациона и наличие всех необходимых нутриентов.

"Любая диета — это ограничения, чаще всего дефицит калорий, но важно, какие продукты при этом человек выбирает. Есть варианты питания, когда человек вроде бы соблюдает калораж, но при этом ест все подряд, и это приводит к ухудшению обмена веществ. В таких случаях может увеличиваться накопление жира, в том числе в печени, и запускаться процессы, связанные с нарушением обмена. Поэтому говорить о том, что диета сама по себе замедляет метаболизм, не совсем корректно — все зависит от того, как именно выстроено питание", — отметила Рождественская.

Она добавила, что рацион должен быть разнообразным и включать достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров. В частности, к таким продуктам она отнесла сало, лосось и печень трески, которые положительно влияют на гормональную систему и жировой обмен. Специалист также подчеркнула важность ферментированных продуктов для поддержки микробиома кишечника.

"Оценить, правильно ли вы питаетесь, можно по состоянию сосудов и по анализам крови. В частности, важны такие показатели, как липиды низкой плотности и триглицериды, которые отражают состояние жирового обмена. Также рекомендуется делать ультразвуковое исследование сосудов шеи, чтобы видеть ранние изменения. С возрастом необходимо дополнительно контролировать сосуды ног и коронарные артерии, поскольку это помогает своевременно выявить риски и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания", — отметила Рождественская.

Специалист также подчеркнула, что важную роль в поддержании обмена веществ играет эмоциональное состояние. По ее словам, положительные эмоции, ощущение радости и общее психологическое благополучие напрямую влияют на метаболические процессы. Специалист подчеркнула, что социальное одиночество, напротив, рассматривается как фактор, ускоряющий старение и ухудшающий обмен веществ.