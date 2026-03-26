Вода из-под крана портит кожу каждый день: эти факторы делают лицо сухим и уставшим

Жесткая вода с высоким содержанием минералов и хлора, а также использование слишком горячей или холодной воды могут нарушать защитный барьер кожи, приводя к сухости, раздражению, тусклому цвету лица и высыпаниям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Миронова объяснила, что влияние воды на кожу зависит от ее состава, температуры и условий использования. По ее словам, особенно неблагоприятной считается жесткая вода с высоким содержанием минералов. Она может нарушать защитный барьер кожи и провоцировать различные проблемы. В результате кожа теряет влагу, становится более чувствительной и хуже реагирует на уход.

"Жесткая вода содержит большое количество минералов, таких как кальций и магний, которые могут оставлять на коже тонкую пленку. Эта пленка нарушает естественный барьер, что приводит к потере влаги, сухости и ощущению стянутости. Также могут появляться раздражение, зуд, тусклый цвет лица. Минералы способны вступать в реакцию с кожным жиром, что приводит к закупорке пор и появлению комедонов, а у людей с акне может усиливаться воспаление", — пояснила она.

Специалист добавила, что мягкая вода, напротив, воспринимается кожей более комфортно и лучше справляется с очищением. При этом специалист отметила, что и здесь есть нюансы, связанные с составом воды. Она указала на влияние хлора, который часто содержится в водопроводной воде.

"Мягкая вода лучше пенится и легче смывает загрязнения, не вызывая выраженной сухости. Однако слишком мягкая или хлорированная вода может нарушать pH-баланс кожи и делать ее более уязвимой. Хлор действует как окислитель и способен разрушать липидный барьер, вызывая обезвоживание и раздражение. Горячая вода усиливает потерю влаги и может провоцировать сосудистые изменения, тогда как слишком холодная при частом использовании также неблагоприятна. Оптимальным вариантом для умывания считается теплая вода", — сказала косметолог.

Она подчеркнула, что негативное влияние воды можно снизить при правильном уходе. Важно не только очищение, но и последующее восстановление кожи. В частности, значение имеет выбор средств и регулярность ухода. Также специалист обратила внимание на способы улучшения качества воды в домашних условиях.

"Для снижения негативного воздействия воды можно использовать фильтры, например насадки на кран или душ, которые помогают смягчить воду и удалить хлор. Важно выбирать мягкие очищающие средства с нейтральным pH и не умываться слишком часто. После умывания следует наносить увлажняющие средства, а также использовать тоники или гидролаты для восстановления баланса кожи. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим и выпивать около полутора литров чистой воды в день", — заключила Миронова.