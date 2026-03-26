Гаджеты портят зрение не так, как все привыкли думать: опасность кроется не в экране

Здоровье

Длительное использование смартфонов и других гаджетов может негативно сказываться на зрении, однако ключевую роль играет не само устройство, а расстояние до экрана и нагрузка на глаза. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на диване со смартфоном

Левина отметила, что основная нагрузка на зрение возникает из-за необходимости постоянно фокусироваться на близком расстоянии. По ее словам, при использовании разных устройств степень этой нагрузки существенно отличается. Специалист подчеркнула, что именно длительное напряжение глаз, а не сами гаджеты, становится ключевым фактором ухудшения зрения.

"Чем ближе расположен объект, на котором мы сосредоточены, тем большее напряжение требуется от глаз. Например, если компьютер находится на расстоянии около 50 сантиметров, это требует напряжения примерно в две диоптрии. А если мы смотрим в смартфон с расстояния 15-20 сантиметров, нагрузка возрастает до пяти диоптрий. Поэтому длительная работа на близком расстоянии приводит к зрительной усталости и может провоцировать развитие близорукости у детей и подростков", — пояснила врач.

Она добавила, что важную роль играет соблюдение режима работы и отдыха. Специалист подчеркнула, что глазам необходимо регулярно давать возможность расслабиться. Для этого достаточно делать перерывы и переводить взгляд вдаль. Также значение имеет корректная настройка яркости экрана и условия использования устройств.

"Необходимо соблюдать режим работы и отдыха: после 40 минут нагрузки нужно делать перерыв и переводить взгляд вдаль, например в окно. Это позволяет расслабить мышечный аппарат глаза, на этом принципе построены и зрительные гимнастики. Также важно регулировать яркость экрана, так как избыточная яркость может негативно сказываться на зрении, и учитывать уровень мерцания. Не рекомендуется пользоваться гаджетами в транспорте, где изображение дополнительно дрожит и требует большего напряжения", — добавила Левина.

Она добавила, что влияние синего спектра излучения от экранов остается предметом научных споров. По ее словам, часть исследований показывает, что он может воздействовать на клетки сетчатки, однако есть и данные, которые этот эффект не подтверждают. При этом основное значение имеют продолжительность работы с гаджетами и слишком близкое расстояние до экрана.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
