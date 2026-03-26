Фигура меняется на глазах: в этих случаях за набором веса стоят не калории, а болезнь

Лишний вес лишь в редких случаях связан с гормональными нарушениями и чаще всего возникает из-за образа жизни и дисбаланса между потреблением и расходом калорий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по эндокринологии ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Барсуков отметил, что большинство случаев ожирения не связано с гормональными сбоями. По его словам, такие причины выявляются лишь у небольшого процента пациентов. При этом врач пояснил, что обследование на гормональные нарушения проводится всем пациентам с избыточным весом. В первую очередь специалисты проверяют функцию щитовидной железы, уровень кортизола и пролактина.

"Если рассматривать все случаи ожирения, то гормонально обусловленные составляют максимум 3-4%. В некоторых ситуациях лишний вес действительно может быть вторичным по отношению к какому-либо заболеванию. Но таких случаев немного, и они встречаются редко. В абсолютном большинстве ситуаций причины связаны с превышением потребления калорий над их расходованием", — пояснил он.

Специалист добавил, что при эндокринных нарушениях у человека обычно появляются дополнительные признаки. Специалист уточнил, что симптомы могут различаться в зависимости от конкретного заболевания. Например, меняется самочувствие, внешний вид и распределение жировой ткани. В ряде случаев возникают специфические проявления, которые трудно не заметить.

"При гипотиреозе появляются слабость, сонливость, отечность, особенно лица, волосы становятся ломкими. При повышенном кортизоле жир откладывается иначе: конечности остаются худыми, а лицо и живот увеличиваются, появляются фиолетовые растяжки и повышается давление. При выраженной гиперпролактинемии могут возникать специфические симптомы, например выделения из молочных желез у некормящих женщин. Это уже явные признаки, которые требуют обязательного обследования", — добавил врач.

Он также отметил, что у мужчин лишний вес может быть связан с уровнем тестостерона. При этом специалист пояснил, что здесь нередко возникает замкнутый круг: снижение гормона способствует набору массы, а сам избыточный вес, в свою очередь, еще больше снижает его уровень. У женщин, по его словам, набор веса часто ассоциируется с менопаузой. В этот период гормональные изменения могут способствовать более быстрому накоплению лишних килограммов.

"Обращаться к врачу при выраженном лишнем весе нужно обязательно. Это предусмотрено алгоритмом обследования и клиническими рекомендациями. Это позволяет вовремя исключить редкие, но возможные гормональные причины и определить дальнейшую тактику для снижения массы тела", — заключил Барсуков.