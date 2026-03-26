В Госдуме оценили перспективы полного запрета электронных сигарет в России

Полный запрет вейпов и электронных сигарет в России могут принять сразу после внесения соответствующего закона в правительство, а за его нарушение предусмотрят строгую ответственность. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одноразовые электронные сигареты

Ранее "Ведомости" со ссылкой на три источника сообщили, что Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в России.

Тумусов отметил, что в парламенте и среди руководства Госдумы сформировалась поддержка идеи полного запрета электронных сигарет. По его словам, речь идет не о частичных ограничениях, а о прекращении их оборота и продаж на территории страны.

"Как только соответствующий законопроект поступит в правительство, он будет принят, поскольку большинство депутатов и руководство Госдумы поддерживают идею полного запрета электронных сигарет. Речь идет о том, чтобы полностью прекратить их оборот и продажу на территории России. После принятия закона ключевым станет вопрос правоприменения и того, как он будет реализован на практике. При этом за нарушение новых требований будет предусмотрена строгая ответственность. Такой сценарий является абсолютно реальным", — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что и обычные сигареты, и вейпы наносят серьезный вред здоровью. При этом, по его словам, электронные устройства могут быть опаснее из-за особенностей состава и сочетания веществ. Депутат также отметил, что такие продукты особенно негативно влияют на молодежь.

"Вред от курения в любом виде остается очень высоким, но электронные сигареты могут быть еще опаснее, поскольку в них могут смешиваться различные вещества. Сочетание этих смесей оказывает крайне негативное влияние на здоровье. Именно поэтому вейпы считаются более опасными, чем обычные сигареты. Особенно серьезные последствия это может иметь для молодых людей", — добавил Тумусов.

Депутат отметил, что вопрос полного запрета обычных сигарет сейчас не рассматривается. По его словам, в этой сфере уже действуют достаточно жесткие ограничения, которые дают результат.Тумусов также напомнил, что раньше от последствий курения ежегодно умирали сотни тысяч человек, однако сейчас этот показатель постепенно сокращается.