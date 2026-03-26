Цифровой щит на страже здоровья: как искусственный интеллект взял под контроль аптечные рецепты

Медицинские учреждения Московской области внедрили в повседневную практику инновационный цифровой модуль на базе искусственного интеллекта. Новая технологическая система призвана автоматизировать процесс назначения лекарственных препаратов и минимизировать вероятность человеческой ошибки.

Технологический контроль рецептов

Специализированный алгоритм проводит моментальный анализ назначений, опираясь на пятнадцать ключевых параметров состояния здоровья человека. Система автоматически верифицирует соответствие выбранного медикамента возрасту и полу пациента, а также выдает предупреждение о возможных рисках переизбытка действующих веществ. С момента интеграции в рабочие процессы программа обеспечила корректное оформление более 316 тысяч медицинских документов — сообщает "Вести Подмосковья".

"Современные технологии призваны помочь медицинским специалистам в их работе, дополнить опыт и знания. Важно, что итоговое решение все равно остается за врачом", — говорит министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Дистанционная поддержка пациентов

Вместе с тем стоит отметить, что функционал умного ассистента активно применяется не только в рамках очных визитов в поликлиники. В свою очередь, возможности искусственного интеллекта стали доступны во время телемедицинских консультаций для оперативной коррекции терапии или дистанционного продления льготных рецептов. Использование подобных инструментов позволяет значительно ускорить взаимодействие между врачом и пациентом, сохраняя при этом высокий уровень безопасности лечебного процесса.