Цифровой щит на страже здоровья: как искусственный интеллект взял под контроль аптечные рецепты

Здоровье

Медицинские учреждения Московской области внедрили в повседневную практику инновационный цифровой модуль на базе искусственного интеллекта. Новая технологическая система призвана автоматизировать процесс назначения лекарственных препаратов и минимизировать вероятность человеческой ошибки.

Фото: unsplash.com by Katja Anokhina is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

Технологический контроль рецептов

Специализированный алгоритм проводит моментальный анализ назначений, опираясь на пятнадцать ключевых параметров состояния здоровья человека. Система автоматически верифицирует соответствие выбранного медикамента возрасту и полу пациента, а также выдает предупреждение о возможных рисках переизбытка действующих веществ. С момента интеграции в рабочие процессы программа обеспечила корректное оформление более 316 тысяч медицинских документов — сообщает "Вести Подмосковья".

"Современные технологии призваны помочь медицинским специалистам в их работе, дополнить опыт и знания. Важно, что итоговое решение все равно остается за врачом", — говорит министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Дистанционная поддержка пациентов

Вместе с тем стоит отметить, что функционал умного ассистента активно применяется не только в рамках очных визитов в поликлиники. В свою очередь, возможности искусственного интеллекта стали доступны во время телемедицинских консультаций для оперативной коррекции терапии или дистанционного продления льготных рецептов. Использование подобных инструментов позволяет значительно ускорить взаимодействие между врачом и пациентом, сохраняя при этом высокий уровень безопасности лечебного процесса.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
