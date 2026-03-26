Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый барьер в общении: почему игнорировать неприятный запах становится опасно для себя

Здоровье

Проблема неприятного запаха изо рта часто становится серьезным барьером в социальном взаимодействии и повседневном общении. Данное состояние официально классифицируется как специфический симптом, указывающий на сбои в работе внутренних систем организма.

Зубные щетки
Фото: www.pexels.com by Cristina De Luis is licensed under Бесплатное использование
Зубные щетки

Признаки внутренних нарушений

В большинстве случаев основной источник проблемы локализуется непосредственно в ротовой полости из-за активного размножения бактерий. Вместе с тем стоит отметить, что патологический налет на корне языка и воспалительные процессы в деснах значительно усиливают выраженность неприятного аромата. В свою очередь, недостаточное слюноотделение лишает слизистую естественной очистки и защиты, провоцирует появление специфического дыхания — сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Рекомендации по гигиене

"Галитоз — не самостоятельное заболевание, а симптом, который сигнализирует о наличии проблем со здоровьем. Если беспокоит покраснение и отек десен, кровоточивость, подвижность зубов, то необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Правильная гигиена — первый и основной шаг в устранении неприятного запаха изо рта", — говорит заведующая отделом Центра общественного здоровья Ольга Кузькина.

Для поддержания здоровья необходимо использовать не только стандартную щетку, но и специальные нити для очистки межзубных промежутков. Соблюдение водного баланса и регулярное использование ополаскивателей помогают минимизировать риски развития патогенной флоры. Тщательный уход за полостью рта остается базовым условием для сохранения свежести дыхания и уверенности в себе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.