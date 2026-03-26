Невидимый барьер в общении: почему игнорировать неприятный запах становится опасно для себя

Проблема неприятного запаха изо рта часто становится серьезным барьером в социальном взаимодействии и повседневном общении. Данное состояние официально классифицируется как специфический симптом, указывающий на сбои в работе внутренних систем организма.
В большинстве случаев основной источник проблемы локализуется непосредственно в ротовой полости из-за активного размножения бактерий. Вместе с тем стоит отметить, что патологический налет на корне языка и воспалительные процессы в деснах значительно усиливают выраженность неприятного аромата. В свою очередь, недостаточное слюноотделение лишает слизистую естественной очистки и защиты, провоцирует появление специфического дыхания — сообщает ИА "Пенза-Пресс".
"Галитоз — не самостоятельное заболевание, а симптом, который сигнализирует о наличии проблем со здоровьем. Если беспокоит покраснение и отек десен, кровоточивость, подвижность зубов, то необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Правильная гигиена — первый и основной шаг в устранении неприятного запаха изо рта", — говорит заведующая отделом Центра общественного здоровья Ольга Кузькина.
Для поддержания здоровья необходимо использовать не только стандартную щетку, но и специальные нити для очистки межзубных промежутков. Соблюдение водного баланса и регулярное использование ополаскивателей помогают минимизировать риски развития патогенной флоры. Тщательный уход за полостью рта остается базовым условием для сохранения свежести дыхания и уверенности в себе.
