Пузырьки бьют по фильтрам тела: популярные жидкости провоцируют формирование твердых отложений

Регулярное употребление популярных безалкогольных напитков с высоким содержанием подсластителей провоцирует серьезные патологии внутренних органов. Избыточное количество сахара и специфических добавок создает критическую нагрузку на мочевыделительную систему человека.

Влияние состава на здоровье

Чрезмерное увлечение газировкой ведет к нарушению естественного обмена веществ и способствует формированию твердых отложений в тканях. Вместе с тем, постоянное присутствие в рационе простых углеводов и фосфатных соединений становится основной причиной развития мочекаменной болезни, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Избыточное поступление фруктозы связано с нарушением обмена мочевой кислоты и повышением риска развития гиперурикемии, что может способствовать повреждению почечной ткани. Кроме того, избыточное потребление сахара ассоциировано с развитием ожирения и сахарного диабета — ключевых факторов риска хронической болезни почек. К другим неблагоприятным факторам относятся избыточное потребление соли и недостаточный питьевой режим", — говорит врач-терапевт Иван Еременко.

Профилактика и риски

Стоит отметить, что искусственные добавки в жидкостях значительно ухудшают минеральный обмен в организме при длительном применении. В свою очередь, медики рекомендуют пересмотреть ежедневные привычки и ограничить использование бесконтрольных медицинских препаратов для сохранения здоровья.