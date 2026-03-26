Граница открывается настежь: почему поездки в самую загадочную страну мира стали трендом
Земля уходит из-под ног строителей: участки в поселках дорожают быстрее самих кирпичных зданий
Пузырьки бьют по фильтрам тела: популярные жидкости провоцируют формирование твердых отложений
Получается, как при стрижке свиней: визгу много, шерсти мало... — писала газета Аргументы и факты 26 марта 2003 года
Эпоха офисного планктона уходит: реальный сектор экономики начал платить рабочим больше министров
Сионизм меняет маски: как старую идею переселения подменили новыми смыслами
Европейская пыль на русских сапогах: культурный разлом в Калининграде мешает будущему
Ближний Восток хотят собрать как пазл: Иран оказался последней деталью в геополитической игре
Европа берётся за оружие: военные расходы растут на фоне тревожных сигналов

Биологические часы замедляют ход: привычные продукты стали щитом против раннего старения

Здоровье

Современная медицина выделяет около тысячи различных соединений, способных существенно замедлять процессы возрастных изменений в организме человека. Среди них присутствуют как специализированные аптечные препараты, так и общедоступные природные компоненты.

Здоровое старение и уход за кожей

Классификация средств активного долголетия

Специалисты разделяют все вещества, способствующие сохранению молодости, на три основные категории, включающие лекарственные средства, биологически активные добавки и элементы повседневного рациона. Стоит отметить, что наиболее мощные препараты требуют обязательного врачебного контроля, в то время как определенные антиоксиданты и нутриенты доступны для самостоятельного применения в профилактических целях. Перечень популярных и эффективных добавок, способствующих укреплению клеточных структур, сообщает Газета.Ru.

"Среди лекарств самые эффективные — это современные препараты от диабета, которые защищают сердце и мозг, но их назначает только врач. Более доступный вариант — природные соединения, такие как глицин, астаксантин и L-карнитин. Они помогают клеткам бороться с износом", — говорит директор Института биологии старения Алексей Москалев.

Ежедневная профилактика старения

Вместе с тем самым простым и доступным способом поддержания здоровья остается грамотная коррекция ежедневного меню. В свою очередь, эксперты рекомендуют регулярно употреблять в пищу зелень, ягоды, натуральный темный шоколад и оливковое масло высокого качества. Добавление в блюда определенных специй, таких как карри, а также умеренное потребление чая и кофе позволяют насытить рацион десятками полезных соединений природного происхождения.

Системный подход к выбору продуктов питания и использование проверенных добавок формируют надежный фундамент для долгой и активной жизни. Правильное сочетание нутриентов помогает организму противостоять внешним факторам и сохранять внутренние ресурсы на протяжении многих лет.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп отсекает центы: США сменили статус Украины с «партнера» на «убыточный актив»
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна

В Вашингтоне признали технологический тупик из-за появления оружия, работающего на новых физических принципах, которое невозможно отследить и перехватить.

Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Китай шокирован смертоносным сюрпризом для Украины: Москва разделила на ноль хваленое западное ПВО
Эрдоган поставил точку в вопросе участия Анкары в агрессии против Ирана
Экзамен на выносливость для ПВО: Россия столкнулась с самой массовой атакой БПЛА с 2025 года
Экзамен на выносливость для ПВО: Россия столкнулась с самой массовой атакой БПЛА с 2025 года
Последние материалы
Бюджетный таймер тикает громко: дедлайн 31 марта грозит Нетаньяху досрочными выборами
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Граница открывается настежь: почему поездки в самую загадочную страну мира стали трендом
Земля уходит из-под ног строителей: участки в поселках дорожают быстрее самих кирпичных зданий
Крах прежних надежд США: визит Трампа в Китай покажет готовность признать многополярность мира
Горы хранят не только молчание: подземные ракетные города Ирана угрожают планам США
Сад вашей мечты: 3 простых шага, чтобы забыть о ручном труде и получить богатый урожай
Пузырьки бьют по фильтрам тела: популярные жидкости провоцируют формирование твердых отложений
Получается, как при стрижке свиней: визгу много, шерсти мало... — писала газета Аргументы и факты 26 марта 2003 года
Ледяное молчание Тегерана: Иран готовит сюрприз на других фронтах вместо милых бесед о сделке
