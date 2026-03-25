Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь

Здоровье

Самолечение может искажать клиническую картину заболевания и существенно осложнять врачу постановку точного диагноза, особенно если до обращения пациент уже начал принимать лекарственные препараты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Кирилл Константинов.

Женщина болеет
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Врач объяснил, что самолечение остается распространенной практикой и напрямую влияет на процесс диагностики. Константинов отметил, что пациенты часто начинают принимать препараты еще до обращения за медицинской помощью.

"При приеме обезболивающих препаратов снижается выраженность болевого синдрома, из-за чего становится сложнее определить локализацию боли. Это может повлиять на точность диагностики и привести к определенным трудностям при оценке состояния пациента. Врач в такой ситуации сталкивается с измененной клинической картиной, что осложняет постановку диагноза. Подобные случаи встречаются в практике достаточно часто", — отметил Константинов.

Он добавил, что самолечение остается очень распространенным явлением и во многом связано с привычками пациентов. Люди часто не идут к врачу при первых симптомах, особенно если речь идет о простуде или головной боли.

"Чаще всего пациенты при первых симптомах предпочитают самолечение — используют народные средства или сразу идут в аптеку. При этом фармацевты нередко сами рекомендуют дополнительные препараты, фактически помогая подобрать лечение без врача. Такая практика стала довольно распространенной", — отметил врач.

Специалист добавил, что распространенность самолечения во многом связана с недостаточным уровнем доверия к врачам. Константинов отметил, что такая модель поведения стала привычной для многих пациентов. При этом он подчеркнул, что при ухудшении состояния затягивать нельзя и необходимо своевременно обращаться к врачу, поскольку только специалист может правильно назначить необходимое лечение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
