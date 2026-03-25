Болезнь не выбирает статус: затаившаяся внутри угроза годами ждёт только одного удобного случая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Туберкулез, вызываемый микобактериями рода Mycobacterium tuberculosis, остается серьезной глобальной проблемой здравоохранения, окутанной множеством заблуждений. Несмотря на значительные успехи медицины, исторический страх перед "бациллой Коха" породил опасные мифы, влияющие на раннюю диагностику. Как отмечает ИА "Пенза-Пресс", врач-фтизиатр Алена Калинина развеяла основные стереотипы, мешающие объективному восприятию этой инфекции.

Анализы и консультация
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Анализы и консультация

По мнению Калининой, хотя бациллами Коха инфицирована примерно треть населения планеты, развитие патологического процесса наблюдается лишь у 5-7% носителей, чья иммунная система не справляется с контролем возбудителя. Специалист подчеркивает, что инфекция не выбирает жертв по уровню дохода или социальному статусу. Она указала, что ключевым драйвером болезни становится снижение резистентности организма, вызванное стрессом, нерациональным питанием или вредными привычками.

Калинина подробно остановилась на механизмах передачи инфекции, отметив, что микобактерии обладают высокой выживаемостью во внешней среде: в пыли они сохраняют жизнеспособность до трех месяцев, а в водной среде — до года. При этом важно разделять формы заболевания, так как не каждый пациент представляет эпидемиологическую угрозу. Как пояснила врач, только лица с "открытой" формой туберкулеза, сопровождающейся распадом легочной ткани, активно выделяют бактерии в окружающую среду, тогда как при латентной инфекции риск заражения окружающих практически исключен.

Специалист предостерегла от игнорирования ранних симптомов, объясняя, что специфический кашель с кровью является далеко не единственным и не всегда первоначальным признаком недуга.

"При своевременной диагностике и правильном лечении туберкулез успешно лечится. Курс лечения длится от шести месяцев и более, в зависимости от формы заболевания и чувствительности микобактерий к лекарствам. Важно строго соблюдать назначения врача и не прерывать терапию досрочно, так как это может привести к развитию лекарственной устойчивости", — заявила она.

Профилактика в виде регулярных флюорографических обследований остается базовым инструментом предотвращения тяжелых осложнений.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.