Отказ от шапки не спасет волосы: секущиеся концы появляются по другой причине

Здоровье » Красота

Обычные головные уборы из дышащих материалов не ухудшают состояние волос и не приводят к их сечению, а основные причины повреждения связаны с уходом и внешними воздействиями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала трихолог, косметолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева.

Девушка в красном
Девушка в красном

Специалист объяснила, что состояние волос определяется их структурой и воздействием внешних факторов, а не ношением головных уборов. Она отметила, что ключевую роль играет состояние кутикулы — внешнего слоя волоса. При ее повреждении волосы теряют защиту и становятся более уязвимыми.

"Сечение волос не связано с ношением головных уборов и не возникает из-за шапок. Это связано с нарушением структуры волоса, чаще всего из-за неправильного ухода или окрашивания. Также влияет нехватка микроэлементов, из-за чего кутикула становится более уязвимой. Волосы подвергаются воздействию моющих средств и других факторов, поэтому проблема секущихся концов имеет другие причины", — пояснила Яковлева.

Трихолог подчеркнула, что обычные головные уборы не создают условий, при которых волосы могут серьезно повреждаться. Она уточнила, что большинство шапок изготавливаются из материалов, пропускающих воздух, поэтому не оказывают негативного влияния на волосы.

"Любая обычная шапка изголовлена из дышащего материала, и она не может повлиять на то, будут ли волосы сечься. Проблема не в головных уборах, а в состоянии самого волоса. Намного разумнее решить вопрос ухода, чем отказываться от шапки в холодное время. Игнорирование головного убора в холод может привести к переохлаждению и проблемам со здоровьем", — добавила специалист.

Яковлева также отметила, что в редких случаях волосы действительно могут повреждаться из-за длительного ношения плотных покрытий. Она пояснила, что речь идет о специфических условиях, связанных с профессией. В таких ситуациях воздействие на волосы продолжается часами и носит регулярный характер.

"Волосы могут сечься, если они длительное время подвергаются такому воздействию — например, у пловцов, когда волосы часами находятся в тугой шапочке, или в условиях, где используется оборудование, шлемы, сценический грим. В таких случаях это происходит регулярно и связано именно с профессиональными особенностями. То есть речь идет о длительном и повторяющемся воздействии на волосы", — заключила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Антиопечатка

