Мигрень превращает день в испытание: привычные продукты оказались главными триггерами

Мигрень возникает из-за внутренних нарушений в работе мозга, однако сами приступы часто запускаются привычками и внешними факторами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Мигрень развивается как сложное неврологическое состояние, связанное с нарушениями в работе головного мозга. Врач объяснил, что ключевую роль играет выработка особого белка, который запускает приступ. При этом он уточнил, что внешние факторы не являются первопричиной заболевания, а лишь провоцируют приступы.

"Мигрень — это сложное неврологическое заболевание, которое имеет много факторов. Основным биохимическим механизмом считается выработка кальцитонин-ген-родственного пептида, или CGRP. Это тот белок, который запускает мигрень. То есть первопричина связана именно с биохимией головного мозга. И речь идет не о внешних факторах, а о внутренних процессах", — пояснил Соков.

При этом в повседневной жизни пациенты чаще сталкиваются с факторами, которые непосредственно запускают приступы. Специалист отметил, что речь идет о повседневных состояниях и привычках, связанных с образом жизни и питанием. Он добавил, что такие влияния не формируют заболевание, но могут вызывать болевой эпизод.

"Чаще всего речь идет о факторах, которые запускают приступ. Это могут быть голод, жажда, отдельные продукты — шоколад, сыры, орехи, а также красное вино и другой алкоголь. Таких факторов достаточно много, и они могут различаться у разных людей. При этом они не являются причиной мигрени, а лишь провоцируют развитие болевого эпизода на фоне уже существующих нарушений", — отметил врач.

Соков подчеркнул, что мигрень требует системного подхода и не должна лечиться хаотично. Он пояснил, что важно учитывать частоту приступов и общее течение заболевания. Врач отметил, что при неправильной тактике состояние может ухудшаться. По его словам, именно грамотная стратегия лечения помогает контролировать заболевание и не допускать его прогрессирования.

"Если у пациента диагностирована мигрень, важно правильно лечить сам приступ, и врач может назначить препараты, отличные от обычных обезболивающих. Помимо этого, при частых приступах применяется профилактическая терапия, которую принимают на постоянной основе, даже когда мигрень не беспокоит. Это позволяет снизить частоту и интенсивность головной боли. Такой подход направлен на более эффективное лечение и контроль состояния", — добавил специалист.

Соков также отметил, что если головная боль возникает чаще пяти раз в месяц, необходимо обратиться к врачу, чтобы подобрать правильное лечение. Он пояснил, что при длительном неправильном подходе к терапии могут развиваться осложнения. В частности, одним из таких последствий является лекарственно-индуцированная головная боль, когда сами обезболивающие препараты начинают провоцировать новые приступы.