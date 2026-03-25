Психологические травмы загоняют в одни и те же ошибки: почему попытки выбраться не работают

Психологические травмы не всегда требуют обязательной помощи специалиста, так как психика способна частично восстанавливаться самостоятельно, однако этот процесс не гарантирует полного избавления от последствий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На приеме у психолога

Психика человека изначально обладает механизмами восстановления, которые помогают справляться со стрессом и тяжелыми переживаниями. Специалист объяснила, что этот процесс можно сравнить с физическим заживлением: состояние улучшается, но не всегда возвращается к исходной норме.

"Психика устроена по принципу гомеостаза, то есть стремится к восстановлению и равновесию. У нее есть механизмы, которые позволяют перерабатывать травматический опыт и приводить человека в нормальное состояние. Но, как и организм, она не всегда справляется полностью. Рана может зажить, но оставить след, и в психике происходит нечто похожее. Эти механизмы не обладают стопроцентной эффективностью", — пояснила Мухина.

Психолог подчеркнула, что иногда внутренние процессы могут не только не помогать, но и закреплять травматические сценарии. Она привела примеры, когда человек снова и снова попадает в похожие ситуации или выбирает одинаковых партнеров. Такие повторяющиеся модели поведения указывают на то, что проблема не была прожита до конца.

"Бывает, что человек раз за разом выбирает одинаковых партнеров или оказывается в схожих болезненных ситуациях. Это не случайность, а работа внутренних механизмов, которые пытаются переработать прошлый опыт. Но вместо выхода из травмы человек может застревать в ней. Психика как будто возвращает его к одному и тому же сценарию. Без осознания и проработки это может повторяться снова и снова", — отметила специалист.

Мухина добавила, что справляться с травмами помогают не только внутренние ресурсы, но и социальные механизмы. Она пояснила, что в разные периоды истории эту роль выполняли обряды, религия и поддержка окружения. Однако сегодня существуют более системные и эффективные способы помощи.

"Человек может справляться сам, в том числе с опорой на близких и через культурные практики, которые исторически помогали переживать травмы. Например, это обряды похорон, где человек проходит этапы проживания утраты, или религия, где священник во многом выполняет поддерживающую функцию. Однако работа с психологом позволяет пройти этот процесс быстрее и более системно. Это как с физическим здоровьем: можно ждать, пока пройдет само, а можно обратиться к специалисту. Это вопрос психологической гигиены и заботы о себе", — сказала она.

Специалист рекомендовала не затягивать с обращением за помощью при длительном стрессе или повторяющихся проблемах. Она пояснила, что работа с психологом позволяет быстрее разобраться в причинах происходящего, прервать повторяющиеся сценарии и пройти этот процесс более осознанно. По ее словам, своевременная поддержка снижает риск усугубления состояния и помогает избежать более серьезных последствий для психического и физического здоровья.