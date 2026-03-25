Пальмовое масло оказалось не таким опасным: вот когда оно действительно вредит организму

Опасность пальмового масла связана не с самим продуктом, а с его избытком в рационе и способом обработки, при котором часть полезных компонентов утрачивается и меняется баланс жирных кислот. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пальмовое масло

Пальмовое масло по составу во многом схоже с другими жирами и содержит насыщенные жирные кислоты, которые также присутствуют в продуктах животного происхождения. Специалист объяснила, что такие вещества необходимы организму и участвуют в важных процессах.

"Само пальмовое масло примерно наполовину состоит из насыщенных жирных кислот, таких как пальмитиновая, стеариновая и другие. Эти кислоты есть и в сливочном масле, и даже в грудном молоке. Они необходимы организму, например для деления клеток и нормального развития. В этом смысле они не являются чем-то чуждым или опасным. В умеренном количестве такие жиры нам нужны", — пояснила Соломатина.

Она отметила, что в натуральном виде масло также содержит полезную ненасыщенную фракцию и бета-каротин, которые способны компенсировать возможный вред насыщенных жиров. Однако эта часть нестойкая и часто подвергается изменениям при промышленной переработке.

"В натуральном виде в пальмовом масле есть и ненасыщенные жирные кислоты, и бета-каротин, который является предшественником витамина А. Именно эта часть может компенсировать возможное влияние насыщенных жиров. Но она нестойкая, быстро окисляется, поэтому ее либо убирают, либо изменяют. Масло делают более твердым и устойчивым, чтобы оно дольше хранилось и было удобно в производстве. В итоге продукт уже отличается от исходного по своим свойствам", — добавила специалист.

Соломатина подчеркнула, что основная проблема связана с избыточным потреблением таких жиров. По ее словам, пальмовое масло широко используется в дешевых продуктах и часто присутствует в рационе в скрытом виде.

"Пальмовое масло стало восприниматься как вредное, потому что мы его просто переедаем. Оно содержится в большом количестве продуктов — заменителях молочного жира, кондитерских изделиях, выпечке. В итоге человек получает избыток насыщенных жирных кислот. Если к этому добавляются другие факторы, такие как неправильное питание и образ жизни, это может привести к образованию холестериновых бляшек. Поэтому опасность связана именно с избытком, а не с самим продуктом", — заключила врач.