Народная медицина играет с огнём: домашние припарки превращают обычную простуду в вечный ад

Здоровье

Затяжной кашель часто свидетельствует о серьезном воспалительном процессе, который затрагивает носоглотку и гайморовы пазухи. Попытки переждать недомогание без квалифицированной помощи могут привести к тому, что инфекция распространится на нижние отделы дыхательных путей.

Кашель после болезни
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кашель после болезни

Опасность домашних методов

Вместе с тем использование народных средств при длительном кашле не только не приносит облегчения, но и способствует переходу заболевания в хроническую форму. Стоит отметить, что отсутствие терапии провоцирует раздражение задней стенки глотки из-за постоянного стекания воспалительного секрета, сообщает Газета.Ru.

"Лечение домашними средствами хронизирует воспаление — оно из острого перейдет в подострую стадию, поэтому не надо данные состояния лечить дома. Нужно воздействовать на заднюю стенку глотки противовоспалительными средствами, а потом специальными процедурами гасить воспаление. Только так это лечится, если мы говорим о квалифицированном, цивильном, современном подходе", — говорит отоларинголог Владимир Зайцев.

Принципы эффективной терапии

В свою очередь правильная тактика лечения предполагает полную санацию очагов инфекции на глубоком уровне в условиях медицинского учреждения. Современный профессиональный подход требует очищения пазух и носовых раковин, так как обычные полоскания горла не способны устранить первопричину затяжного патологического процесса.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
