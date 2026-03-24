Варикоз стремительно молодеет: безобидные на первый взгляд привычки бьют по венам

Варикоз стремительно молодеет на фоне малоподвижного образа жизни, неправильного питания и ускоренного роста у подростков. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев.
Он пояснил, что омоложение варикоза подтверждается эпидемиологическими исследованиями. Специалист отметил, что одним из ключевых факторов стала акселерация: современные подростки быстрее растут и развиваются, из-за чего увеличивается нагрузка на венозную систему.
"Подростки сегодня быстрее растут и набирают массу, что создает дополнительную нагрузку на вены. При этом в среднем они на 15–20% тяжелее сверстников тридцатилетней давности. Ситуацию усугубляют малоподвижный образ жизни и питание с преобладанием суррогатной пищи, например, лапши быстрого приготовления, которая не обеспечивает нормальное пищеварение. В совокупности это приводит к более раннему развитию заболевания", — отметил Богачев.
Специалист добавил, что значительную роль играет современная мода: неправильная обувь нарушает работу стопы и перегружает мышечно-венозную систему голени, а узкая и утягивающая одежда ухудшает венозный отток. Также он обратил внимание, что у старших подростков встречается неконтролируемый прием гормональных препаратов, что дополнительно повышает риски.
"Важно выбирать обувь, которая поддерживает стопу и не нарушает ее функцию. При быстром росте стопа не всегда успевает адаптироваться, и это может приводить к нарушению венозного оттока. Не стоит носить тесную одежду, включая популярные среди подростков корсеты и утягивающие вещи, которые сдавливают ткани. Родителям важно следить за состоянием ног подростков и не игнорировать усиление венозного рисунка. При первых признаках варикоза нужно своевременно обращаться к врачу", — заключил Богачев.
