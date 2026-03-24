Ужин, который крадет сон: эта ошибка в вечернем рационе вызывает бессонницу и кошмары

Употребление жирной пищи на ночь может ухудшать качество сна, вызывать частые пробуждения и даже провоцировать неприятные сновидения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.
Она пояснила, что качество сна во многом зависит от того, какая пища употребляется вечером. Она отметила, что тяжелая еда создает нагрузку на организм в ночное время, когда он должен восстанавливаться. По ее словам, это может отражаться на глубине сна и общем самочувствии.
"Если мы поедим жирную пищу на ночь, это не очень хорошо будет влиять на печень. Сон может быть кратковременным, человек будет чаще просыпаться, могут появляться неприятные сновидения, в том числе кошмары. Это связано с тем, что желчь застаивается, и организм продолжает активно работать, вместо того чтобы полноценно отдыхать", — сказала специалист.
Она добавила, что некоторые продукты, напротив, могут способствовать расслаблению и улучшению сна. В частности, речь идет о пище, содержащей триптофан. Эксперт также обратила внимание, что некоторые продукты лучше употреблять в первой половине дня, чтобы не перегружать организм вечером.
"Например, индейка содержит триптофан, который обладает успокаивающим эффектом и благоприятно сказывается на состоянии организма, помогая легче засыпать. При этом продукты с витамином C лучше употреблять в первой половине дня, так как они активизируют обменные процессы. В вечернее время предпочтение стоит отдавать более легкой пище, например овощам, чтобы не создавать лишнюю нагрузку перед сном", — заключила Сюракшина.
Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.