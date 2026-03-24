Крафт по-серому: в Томске нашли квартиру, где разливали виски и бурбон для узкого круга
Гарантия на труд: в Мурманской области законодательно закрепили право участников боевых действий на работу
Заросли у башни Дона исчезнут: сквер Музея янтаря превратят в общественное пространство
Хруст костей госсистемы: о чём на самом деле молчит украинская делегация в кулуарах Майами
Ловушка для спешащих: как обычный сбой терминала в Вологде превратил прохожего в фигуранта дела
Интерактивный фасад вместо долгостроя: в проект будущей площади Калининграда заложены смелые амбиции
Бак пустеет по весне: расход топлива растет из-за факторов, которые легко исправить
Арктический нарыв на 135 миллионов: топ-менеджеры в Мурманске превратили госконтракты в банкомат
Золотой бетон Петербурга: почему входной билет в клуб владельцев жилья подорожал вдвое за пять лет

Ужин, который крадет сон: эта ошибка в вечернем рационе вызывает бессонницу и кошмары

Здоровье

Употребление жирной пищи на ночь может ухудшать качество сна, вызывать частые пробуждения и даже провоцировать неприятные сновидения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Она пояснила, что качество сна во многом зависит от того, какая пища употребляется вечером. Она отметила, что тяжелая еда создает нагрузку на организм в ночное время, когда он должен восстанавливаться. По ее словам, это может отражаться на глубине сна и общем самочувствии.

"Если мы поедим жирную пищу на ночь, это не очень хорошо будет влиять на печень. Сон может быть кратковременным, человек будет чаще просыпаться, могут появляться неприятные сновидения, в том числе кошмары. Это связано с тем, что желчь застаивается, и организм продолжает активно работать, вместо того чтобы полноценно отдыхать", — сказала специалист.

Она добавила, что некоторые продукты, напротив, могут способствовать расслаблению и улучшению сна. В частности, речь идет о пище, содержащей триптофан. Эксперт также обратила внимание, что некоторые продукты лучше употреблять в первой половине дня, чтобы не перегружать организм вечером.

"Например, индейка содержит триптофан, который обладает успокаивающим эффектом и благоприятно сказывается на состоянии организма, помогая легче засыпать. При этом продукты с витамином C лучше употреблять в первой половине дня, так как они активизируют обменные процессы. В вечернее время предпочтение стоит отдавать более легкой пище, например овощам, чтобы не создавать лишнюю нагрузку перед сном", — заключила Сюракшина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
США и Канада. Новости и аналитика
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Свободная земля становится золотой: Омск рассчитывает заработать миллионы на аренде участков
Триста пятьдесят тысяч за идею: в Вологде малоимущих превращают в акул малого бизнеса
Кулич больше не простой десерт: рост цен в Кузбассе превращает праздник в финансовое испытание
Вердикт врачей — не приговор: брошенный в роддоме Сыктывкара младенец стал мировой звездой спорта
Больничный паек как ширма: под Архангельском вскрыли схему хитрого ресторатора на госконтрактах
Лотерея в лаваше по-питерски: в четырех точках города мясо живет отдельно от законов
Бесплатный газ застрял у забора: земля СНТ помещала дотянуть трубу до дачного дома
Хранят годами и не задумываются: эти вещи на балконе могут обернуться штрафом
Сладкая жизнь за чужой счёт: обычный кофе и шоколад превратили жителя Югры в подсудимого
Электричество уходит в спячку: инфраструктурный коллапс в Коми обнажил тысячи системных дыр
