Женщины страдают депрессией чаще мужчин? Эти причины объясняют разрыв в цифрах

Более высокая частота обращений женщин к врачам по поводу депрессии связана с их готовностью искать медицинскую помощь, а не с большей распространенностью этого состояния среди них по сравнению с мужчинами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

Бурцев пояснил, что имеющиеся данные о депрессии в первую очередь отражают статистику обращений, а не реальное количество случаев. Он отметил, что значительная часть пациентов может проходить лечение вне государственных учреждений, поэтому официальная картина остается неполной.

"Женщины чаще обращаются за помощью к врачу-психиатру с депрессией по сравнению с мужчинами. Но без четкой статистики однозначно говорить о том, что депрессия у них встречается чаще, сложно. Мы видим в основном данные по обращаемости, причем в государственных учреждениях. При этом существует большое количество частных клиник, где также ведется прием, и эти случаи в статистике не отражаются", — отметил он.

Специалист добавил, что различия в обращаемости могут быть связаны с физиологическими и психологическими особенностями. В частности, речь идет о гормональных изменениях и особенностях эмоционального реагирования. По его словам, у женщин чаще возникают состояния, связанные с изменением гормонального фона, а также они могут острее воспринимать стрессовые ситуации.

"У женщин могут возникать послеродовые депрессивные состояния, связанные с перестройкой организма, тогда как у мужчин таких состояний не бывает. Кроме того, женщины в целом более чувствительно реагируют на психотравмирующие ситуации и глубже их переживают. Даже если событие не выглядит значительным, внутренняя реакция может быть достаточно сильной. В результате такие состояния у женщин могут развиваться быстрее и проявляться острее", — сказал врач.

Бурцев также отметил, что лечение депрессии не имеет универсальных различий между мужчинами и женщинами. По его словам, все зависит от формы заболевания и особенностей его течения. Специалист подчеркнул, что депрессивные состояния могут существенно различаться по своим проявлениям, поэтому и подход к терапии в каждом случае подбирается индивидуально.