Смартфон крадет первые фразы: какая привычка превращает общение ребенка в набор простых звуков

Чрезмерное использование цифровых устройств в раннем возрасте способно негативно отразиться на формировании лингвистических навыков у малышей. Эксперты отмечают, что бесконтрольный доступ к смартфонам часто замедляет освоение родного языка.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мальчик с планшетом у окна

Влияние экранов на общение

Современные девайсы открывают доступ к образовательному контенту, однако их избыток сокращает время на естественные социальные контакты. Вместе с тем, именно отсутствие диалога с окружающими становится ключевым фактором возникновения речевых задержек. Стоит отметить, что регулярное использование планшетов лишает детей возможности практиковать навыки в реальных жизненных ситуациях, о чем сообщает Газета. Ru.

"Когда ребенок проводит слишком много времени за экраном, он может упустить возможности для живого общения. Это может привести к тому, что он будет менее уверенно себя чувствовать в социальных ситуациях, а также испытывать трудности с выражением своих мыслей и эмоций", — говорит психолог Екатерина Масленникова.

Признаки избыточного увлечения

В свою очередь, родители могут самостоятельно определить момент, когда техника начинает вредить образовательному процессу. К основным тревожным симптомам относят капризность при изъятии устройства, упрощение структуры предложений и снижение чувствительности к чужим эмоциям. В семьях необходимо поддерживать строгий распорядок дня, где чтение книг и совместные прогулки превалируют над цифровым досугом.

Сбалансированная среда развития требует от взрослых активного участия в повседневных делах ребенка. Только постоянное взаимодействие и живые игры позволяют сформировать богатый словарный запас и уверенное поведение в обществе.