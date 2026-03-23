Европа на грани срыва: венгерский премьер назвал единственный способ остановить падение экономики
Сели за руль — а автомобиль уже всё просчитал: как электрокары подстраиваются под водителя
С 1 апреля меняются правила ввоза авто: популярная схема больше не работает
Рождаемость не купить: назван фактор, который ломает все расчёты с выплатами и льготами
Ложная выгода крутит колёса: летние скидки на зимние шины срабатывают не так, как ждут
Подросток ещё не стал проблемой — но её уже решили: в регионах нашли способ перехватывать кризис
Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы
Нефтяная петля затягивается на горле планеты: Ормузский пролив превратился в ловушку
Цифры пугают, но реальность другая: что на самом деле происходит с золотыми резервами России

Погода превращается в ширму: недомогания маскируют скрытые сосудистые проблемы

Здоровье

Ранняя весна традиционно сопровождается климатической нестабильностью, когда температурные качели и переменчивая влажность оказывают серьезное давление на физиологические системы человека. Для многих эти колебания становятся триггером серьезного дискомфорта, так как адаптационные механизмы организма подвергаются повышенным нагрузкам в условиях атмосферной изменчивости.

Фото: https://www.freepik.com by gpointstudio
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев отмечает, что метеорологическая турбулентность особенно опасна для людей с хроническими сердечно-сосудистыми патологиями. По словам специалиста, резкие изменения атмосферных показателей, известные как "барическая пила", провоцируют сбои в привычном ритме артериального давления. Эксперт поясняет, что при падении атмосферного давления гипотоники сталкиваются с гипоксией, тогда как у гипертоников в аналогичных условиях срабатывают компенсаторные механизмы, вызывающие спазм сосудов и резкий рост показателей.

Как подчеркивает Еделев, солнечная активность в марте и апреле достигает пиковых значений, что приводит к учащению магнитных бурь. Данные физические процессы изменяют реологические свойства крови, повышая ее вязкость, и дестабилизируют тонус сосудов через влияние на блуждающий нерв. Дополнительным отягощающим обстоятельством весеннего периода выступает сезонный гиповитаминоз, при котором дефицит микроэлементов, таких как магний, цинк и селен, лишает сосудистую систему ее естественной гибкости и способности оперативно реагировать на внешние раздражители, сообщает Общественная Служба Новостей.

Для минимизации рисков медик настоятельно рекомендует ввести регулярный мониторинг показателей, ведение дневника давления и строгое соблюдение графиков медикаментозной терапии. Важным аспектом адаптации является коррекция рациона в сторону продуктов, насыщенных калием, и полноценная гидратация организма. Если же на фоне перемены погоды наблюдаются интенсивные головные боли или одышка, врач рекомендует не заниматься самолечением и своевременно обращаться за профессиональной медицинской помощью.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы

Внешнеполитическая стратегия Белого дома привела к неожиданным последствиям для внутреннего рынка, поставив под удар основу продовольственного сектора страны.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Эффект корсета без изнурительных диет: как одна привычка подтягивает силуэт каждое утро
Рождаемость не купить: назван фактор, который ломает все расчёты с выплатами и льготами
Ложная выгода крутит колёса: летние скидки на зимние шины срабатывают не так, как ждут
Дырявый щит Израиля: иранские ракеты не просто пробили Купол, а растоптали престиж США
Символ уюта превратился в клеймо: почему линолеум выдает отсутствие вкуса в современном жилье
Подросток ещё не стал проблемой — но её уже решили: в регионах нашли способ перехватывать кризис
Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы
Нефтяная петля затягивается на горле планеты: Ормузский пролив превратился в ловушку
Цифры пугают, но реальность другая: что на самом деле происходит с золотыми резервами России
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

