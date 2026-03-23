До первого крика: как образ жизни матери в период беременности влияет на развитие мозга ребёнка

Формирование основ будущей личности и ключевых черт характера человека начинается значительно раньше его появления на свет. Современные исследования показывают, что предрасположенность к определенному уровню эмоциональности и стрессоустойчивости закладывается еще в период внутриутробного развития.
Специалисты отмечают, что состояние эндокринной системы матери напрямую отражается на психоэмоциональном фундаменте плода. В частности, при постоянном нервном напряжении защитные механизмы плаценты могут давать сбой, что приводит к повышению тревожности у ребенка в будущем.
Вместе с тем важную роль играют конкретные сроки беременности: на разных этапах внешние факторы по-разному воздействуют на архитектуру нервных связей и развитие отделов мозга, отвечающих за внимание и самоконтроль, сообщает ИА RuNews24. ru.
"Характер — это не только гены. Это девять месяцев совместной жизни, где мама — единственная Вселенная малыша. И в наших силах сделать эту Вселенную безопасной", — говорит психолог Ирина Павлова.
Стоит отметить, что критическое значение имеет не разовый испуг, а именно длительное пребывание в режиме выживания и хроническое недосыпание. В свою очередь, социальная поддержка и позитивное окружение способствуют выработке веществ, которые помогают нейтрализовать негативные последствия нервных потрясений.
Психологи рекомендуют будущим матерям избегать избыточного информационного шума и уделять больше времени занятиям, приносящим радость и спокойствие.
Осознанное отношение к своему эмоциональному состоянию в период ожидания малыша становится определяющим фактором его дальнейшей адаптации в обществе. Обеспечение чувства безопасности и использование техник глубокого дыхания позволяют создать благоприятную среду для гармоничного созревания нервной системы.
Таким образом, ранняя профилактика стресса является залогом формирования уравновешенного и спокойного характера подрастающего поколения.
