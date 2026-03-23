Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
До первого крика: как образ жизни матери в период беременности влияет на развитие мозга ребёнка

Здоровье

Формирование основ будущей личности и ключевых черт характера человека начинается значительно раньше его появления на свет. Современные исследования показывают, что предрасположенность к определенному уровню эмоциональности и стрессоустойчивости закладывается еще в период внутриутробного развития.

Фото: unsplash.com by Anna Hecker is licensed under Free to use under the Unsplash License
Влияние стресса на развитие

Специалисты отмечают, что состояние эндокринной системы матери напрямую отражается на психоэмоциональном фундаменте плода. В частности, при постоянном нервном напряжении защитные механизмы плаценты могут давать сбой, что приводит к повышению тревожности у ребенка в будущем.

Вместе с тем важную роль играют конкретные сроки беременности: на разных этапах внешние факторы по-разному воздействуют на архитектуру нервных связей и развитие отделов мозга, отвечающих за внимание и самоконтроль, сообщает ИА RuNews24. ru.

"Характер — это не только гены. Это девять месяцев совместной жизни, где мама — единственная Вселенная малыша. И в наших силах сделать эту Вселенную безопасной", — говорит психолог Ирина Павлова.

Методы поддержки психики

Стоит отметить, что критическое значение имеет не разовый испуг, а именно длительное пребывание в режиме выживания и хроническое недосыпание. В свою очередь, социальная поддержка и позитивное окружение способствуют выработке веществ, которые помогают нейтрализовать негативные последствия нервных потрясений.

Психологи рекомендуют будущим матерям избегать избыточного информационного шума и уделять больше времени занятиям, приносящим радость и спокойствие.

Осознанное отношение к своему эмоциональному состоянию в период ожидания малыша становится определяющим фактором его дальнейшей адаптации в обществе. Обеспечение чувства безопасности и использование техник глубокого дыхания позволяют создать благоприятную среду для гармоничного созревания нервной системы.

Таким образом, ранняя профилактика стресса является залогом формирования уравновешенного и спокойного характера подрастающего поколения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.