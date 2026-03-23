Желание всегда быть на позитиве выходит боком: цена этой привычки оказывается слишком высокой

Здоровье

Постоянное стремление быть "на позитиве" и игнорировать негативные эмоции может не только искажать восприятие реальности, но и приводить к внутреннему напряжению и проблемам в отношениях с окружающими. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Женщина сидит на полу, обхватив колени руками
Фото: https://ru.freepik.com by BalashMirzabey is licensed under Free
Психолог отметила, что токсичный оптимизм связан с установкой на постоянный позитив, при которой человек игнорирует собственные переживания и избегает любых неприятных эмоций. По ее словам, такой подход формируется как реакция на внутренние или внешние ожидания — быть "удобным", успешным и всегда в хорошем настроении. 

"Токсичный оптимизм — это отказ принимать негативные эмоции, например грусть или гнев, и признание правильными только положительных переживаний. Такой подход оказывается оторванным от реальности, потому что в жизни есть не только радостные, но и тяжелые ситуации. Отрицание этих переживаний не имеет смысла и требует значительных внутренних усилий. В итоге человек тратит ресурсы не на решение проблем, а на подавление собственных эмоций", — пояснила Леонова.

Она подчеркнула, что при таком подходе человек перестает воспринимать негативные эмоции как естественную часть жизни и старается их избегать — как в себе, так и в общении с другими. В результате он может не реагировать на переживания близких или обесценивать их. Это снижает уровень эмоциональной поддержки и со временем приводит к ухудшению отношений.

"Когда человек придерживается установки на постоянный позитив и игнорирование негативных эмоций, он может обесценивать переживания других — например, советовать не обращать внимания на проблемы и мыслить позитивно. В результате человек не получает поддержки, его чувства игнорируются, и это разрушает близость в отношениях. Кроме того, постоянное подавление эмоций создает внутреннее напряжение и со временем ухудшает психологическое состояние", — добавила психолог.

Леонова пояснила, что справиться с таким состоянием возможно, однако ключевым условием является осознание проблемы. Она отметила, что подобные установки формируются не случайно, и их можно пересмотреть. По ее словам, если человек готов критически оценить свое поведение и изменить подход к эмоциям, это становится первым шагом к более здоровому восприятию себя и окружающего мира.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

