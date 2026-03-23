Желание всегда быть на позитиве выходит боком: цена этой привычки оказывается слишком высокой

Постоянное стремление быть "на позитиве" и игнорировать негативные эмоции может не только искажать восприятие реальности, но и приводить к внутреннему напряжению и проблемам в отношениях с окружающими. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: https://ru.freepik.com by BalashMirzabey is licensed under Free Женщина сидит на полу, обхватив колени руками

Психолог отметила, что токсичный оптимизм связан с установкой на постоянный позитив, при которой человек игнорирует собственные переживания и избегает любых неприятных эмоций. По ее словам, такой подход формируется как реакция на внутренние или внешние ожидания — быть "удобным", успешным и всегда в хорошем настроении.

"Токсичный оптимизм — это отказ принимать негативные эмоции, например грусть или гнев, и признание правильными только положительных переживаний. Такой подход оказывается оторванным от реальности, потому что в жизни есть не только радостные, но и тяжелые ситуации. Отрицание этих переживаний не имеет смысла и требует значительных внутренних усилий. В итоге человек тратит ресурсы не на решение проблем, а на подавление собственных эмоций", — пояснила Леонова.

Она подчеркнула, что при таком подходе человек перестает воспринимать негативные эмоции как естественную часть жизни и старается их избегать — как в себе, так и в общении с другими. В результате он может не реагировать на переживания близких или обесценивать их. Это снижает уровень эмоциональной поддержки и со временем приводит к ухудшению отношений.

"Когда человек придерживается установки на постоянный позитив и игнорирование негативных эмоций, он может обесценивать переживания других — например, советовать не обращать внимания на проблемы и мыслить позитивно. В результате человек не получает поддержки, его чувства игнорируются, и это разрушает близость в отношениях. Кроме того, постоянное подавление эмоций создает внутреннее напряжение и со временем ухудшает психологическое состояние", — добавила психолог.

Леонова пояснила, что справиться с таким состоянием возможно, однако ключевым условием является осознание проблемы. Она отметила, что подобные установки формируются не случайно, и их можно пересмотреть. По ее словам, если человек готов критически оценить свое поведение и изменить подход к эмоциям, это становится первым шагом к более здоровому восприятию себя и окружающего мира.