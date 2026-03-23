Простой симптом, опасный диагноз: о чем на самом деле говорит постоянная жажда

Здоровье

Сухость во рту, которая не проходит после восполнения жидкости, может говорить не только об обезвоживании, но и о воспалительных или иммунных нарушениях в организме. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Она объяснила, что сухость во рту может иметь как простые, так и более серьезные причины. По ее словам, в ряде случаев речь идет об обезвоживании, связанном с недостаточным потреблением жидкости. Если состояние быстро проходит после увеличения объема воды, это считается нормальной реакцией организма.

"Если сухость во рту проходит после того, как человек начинает больше пить воды, это говорит о том, что речь идет об обычном обезвоживании. В такой ситуации организм сам способен компенсировать это состояние. Но если ощущение сухости сохраняется, несмотря на достаточное потребление жидкости, это уже повод задуматься о возможных нарушениях. В этом случае необходимо обратиться к врачу и искать причину", — пояснила Лапа.

Она отметила, что устойчивое ощущение сухости может быть связано с более серьезными процессами, включая заболевания желудочно-кишечного тракта и нарушения иммунной системы. В частности, речь может идти об обострении панкреатита или о гиперреакции иммунитета, которая встречается у людей с аллергическими заболеваниями.

"Среди причин могут быть обострение панкреатита и грибковая сенсибилизация у аллергиков, то есть проявление гиперреакции иммунной системы. Такие состояния требуют медицинского наблюдения и лечения. При отсутствии терапии воспалительный процесс может сохраняться и прогрессировать. В частности, острый панкреатит способен перейти в хроническую форму, и тогда лечением придется заниматься всю оставшуюся жизнь", — заключила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
