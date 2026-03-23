Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения

С возрастом сон может становиться более поверхностным не только вследствие физиологических изменений, но и из-за нарушений режима сна, сопутствующих заболеваний и попыток превышать индивидуальную норму отдыха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Кудинов объяснил, что с возрастом меняется структура сна: сокращается доля глубоких стадий, которые отвечают за восстановление организма. По его словам, на качество сна также влияют накопленный стресс, тревожность и различные хронические заболевания. В результате у человека могут появляться частые пробуждения и ощущение неглубокого сна.

"В течение жизни накапливаются стресс, тревожность, нарушения регуляции вегетативной нервной системы, а также различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Все это в совокупности влияет на качество сна и может приводить к его поверхностности и появлению ночных пробуждений. Но в целом это усредненная тенденция, и ее нельзя в полной мере переносить на каждого конкретного человека", — сказал он.

Врач отметил, что одной из причин ухудшения качества сна у пожилых может быть попытка спать дольше, чем это необходимо организму. По словам специалиста, продолжительность сна во многом определяется генетически, и избыточный сон может снижать его эффективность. Кроме того, с возрастом меняются биохимические процессы в мозге и режим сна.

"Продолжительность сна во многом генетически запрограммирована, и если организму достаточно, например, шести часов, то попытки спать восемь или десять могут снижать его качество. В таком случае сон становится более поверхностным и менее эффективным. Это одна из причин ощущения неглубокого сна и бессонницы. Чем сильнее длительность сна превышает индивидуальную норму, тем меньше его глубина и восстановительный эффект", — добавил сомнолог.

Кудинов также подчеркнул, что за жалобами на поверхностный сон могут скрываться серьезные нарушения, в том числе остановки дыхания во сне. Он отметил, что вероятность таких состояний увеличивается у пожилых людей, и они могут приводить не только к частым пробуждениям, но и к опасным последствиям для здоровья.

"Если человек жалуется на поверхностный сон или частые пробуждения, это может быть связано, например, с остановками дыхания во сне. Такие состояния встречаются достаточно часто, в том числе у людей старше шестидесяти лет. Они приводят не только к прерывистому сну, но и к дневной сонливости, неудовлетворенности качеством сна, а также увеличивают риски инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Поэтому важно не игнорировать такие симптомы, а обратиться к специалисту и исключить возможные заболевания", — заключил сомнолог.