Вдруг стало казаться, что все вокруг не по-настоящему: многие путают это с обычной усталостью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Ощущение нереальности происходящего может быть не просто странным эпизодом, а признаком серьезных нарушений в работе мозга. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Суворинова объяснила, что редкие эпизоды дереализации не всегда свидетельствуют о заболевании. По ее словам, если подобное состояние возникает однократно или крайне редко, это может рассматриваться как индивидуальная реакция организма. Однако ситуация меняется, когда такие ощущения начинают повторяться.

"Дереализация — это состояние, когда человек ощущает себя в иной реальности и не воспринимает окружающий мир как обычно. Такие эпизоды могут возникать приступами и длиться несколько минут. Если это произошло один раз или повторяется крайне редко, это может быть вариантом индивидуальной нормы. Но если такие состояния возникают регулярно, это уже повод обратиться к врачу", — пояснила она.

Врач отметила, что за подобными симптомами могут скрываться различные причины, связанные как с работой мозга, так и с психическим состоянием. Она уточнила, что речь может идти о поражении определенных структур, в частности височной доли. Также такие проявления встречаются при ряде психических расстройств. В отдельных случаях подобные эпизоды могут быть связаны с формами эпилепсии.

"Это не самостоятельное заболевание, а симптом, за которым может стоять разная патология. В частности, речь может идти о поражении височной доли мозга или о психических расстройствах, включая шизофрению. В отдельных случаях подобные состояния могут быть проявлением эпилепсии. Поэтому важно не пытаться справиться с этим самостоятельно, а искать причину вместе со специалистом", — добавила Суворинова.

По словам специалиста, при дереализации в первую очередь необходимо искать причину ее возникновения, так как без этого невозможно правильно подобрать лечение. Врач подчеркнула, что подход к терапии всегда зависит от выявленной причины, поэтому без диагностики и наблюдения обойтись нельзя.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.