Единственный в семье — не значит эгоист: характер ребёнка формируется совсем иными путями

Здоровье

Формирование характера ребенка зависит не столько от количества детей в семье, сколько от выбранной родителями стратегии поведения. Наличие братьев и сестер оказывает лишь косвенное влияние на социальное развитие личности, вопреки множеству распространенных стереотипов.

Фото: freepik is licensed under public domain
Гиперактивный ребенок

Влияние порядка рождения

Традиционные представления о том, что единственные дети вырастают эгоистами, а младшие — избалованными, часто не находят подтверждения в реальности. Стоит отметить, что уровень эмпатии и коммуникативных навыков формируется за счет качества внимания, которое взрослые уделяют каждому члену семьи. Вместе с тем, старшие дети действительно чаще демонстрируют развитое чувство ответственности, так как родители склонны активно инвестировать ресурсы в их успехи, сообщает Общественная служба новостей.

"Некоторые думают, что если ребенок в семье единственный, значит, он вырастет единоличником, и наоборот. На самом деле это так не работает, гораздо больше тут зависит от стиля воспитания, эмоционального климата в семье и того, как взрослые уделяют детям внимание. Это формирует личность больше, чем количество детей в семье", — говорит детский психолог Дарья Дугенцова.

Роль воспитательных методов

В свою очередь, эксперты подчеркивают, что эгоцентризм чаще всего становится следствием отсутствия приучения ребенка к учету интересов окружающих, а не результатом отсутствия братьев. Качественное и продолжительное общение со взрослыми помогает единственным детям быстрее осваивать навыки речи. В то же время в многодетных семьях младшие участники могут вырасти более гибкими и социально адаптированными благодаря необходимости постоянно искать способы сотрудничества и разрешения возникающих споров.

Таким образом, ключевым фактором развития гармоничной личности остается осознанный подход родителей к педагогическому процессу. Правильно выстроенная коммуникация внутри дома позволяет нивелировать любые потенциальные сложности, связанные с очередностью появления детей на свет или их количеством.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
