Бодрящий ритуал требует правил: почему первая чашка кофе утром меняет самочувствие на весь день

Употребление первой порции кофе в утренние часы требует внимательного отношения к состоянию организма и соблюдения определенных правил. Вместе с тем правильный выбор времени для напитка напрямую влияет на общее самочувствие в течение дня.

Правила кофеинового ритма

Специалисты рекомендуют ограничивать суточную норму напитка до 400 миллилитров, чтобы избежать появления избыточной тревожности вместо ожидаемого повышения концентрации внимания. Стоит отметить, что для сохранения качественного ночного отдыха последнюю чашку необходимо выпивать минимум за шесть часов до сна — сообщает aif.ru.

"Кофе можно пить натощак, если нет гастрита, рефлюкса или повышенной кислотности. Если есть такая проблема, то кислые варианты не подойдут. С физиологической точки зрения, лучше для организма выпить кофе после завтрака или хотя бы вместе с ним", — говорит диетолог Софья Кованова.

Безопасное утро

При наличии проблем с желудочно-кишечным трактом от употребления бодрящего настоя до еды следует полностью отказаться. Важно помнить, что даже здоровые люди лучше переносят влияние напитка в сочетании с полноценным приёмом пищи.