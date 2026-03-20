Призраки древних рыбаков на озере: тайна заселения Острова Солнца оказалась старше пирамид
Волшебное представление без декораций — спектакль о приключениях царевича с элементами интриги и волшебства
Бумажный тигр на поводке: Трамп выдвинул европейцам жёсткий ультиматум
Секреты оплаты в Китае: как не остаться без обеда при сбоях в банковских программах
Бесплатный билет для паразитов: клещи находят способ попасть в дом без укуса
Скорость имеет свою цену: этот режим езды заставляет детали автомобиля стареть гораздо быстрее
Трамп ведёт США вслепую: конфликт с Ираном обнажил опасный отрыв от реальности
Большая Покровская в блоке: чёрный список зон превращает транспорт Нижнего Новгорода в неподвижную тыкву
Зубы держатся на честном слове: как незаметная проблема со связками лишает человека улыбки

Бодрящий ритуал требует правил: почему первая чашка кофе утром меняет самочувствие на весь день

Здоровье

Употребление первой порции кофе в утренние часы требует внимательного отношения к состоянию организма и соблюдения определенных правил. Вместе с тем правильный выбор времени для напитка напрямую влияет на общее самочувствие в течение дня.

Фото: https://pixabay.com is licensed under Free
Кофемашина на кухне

Правила кофеинового ритма

Специалисты рекомендуют ограничивать суточную норму напитка до 400 миллилитров, чтобы избежать появления избыточной тревожности вместо ожидаемого повышения концентрации внимания. Стоит отметить, что для сохранения качественного ночного отдыха последнюю чашку необходимо выпивать минимум за шесть часов до сна — сообщает aif.ru.

"Кофе можно пить натощак, если нет гастрита, рефлюкса или повышенной кислотности. Если есть такая проблема, то кислые варианты не подойдут. С физиологической точки зрения, лучше для организма выпить кофе после завтрака или хотя бы вместе с ним", — говорит диетолог Софья Кованова.

Безопасное утро

При наличии проблем с желудочно-кишечным трактом от употребления бодрящего настоя до еды следует полностью отказаться. Важно помнить, что даже здоровые люди лучше переносят влияние напитка в сочетании с полноценным приёмом пищи.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Секретный допинг для ягод: что подсыпать под клубнику, чтобы она росла размером с кулак
Садоводство, цветоводство
Секретный допинг для ягод: что подсыпать под клубнику, чтобы она росла размером с кулак
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Призраки древних рыбаков на озере: тайна заселения Острова Солнца оказалась старше пирамид
Волшебное представление без декораций — спектакль о приключениях царевича с элементами интриги и волшебства
Бумажный тигр на поводке: Трамп выдвинул европейцам жёсткий ультиматум
Лампасы против дырявых труб: назван главный экзамен для казаков на выборах-2026
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Детектор сна: гаджеты в горах Сочи найдут скрытую причину вашей вечной усталости
Секреты оплаты в Китае: как не остаться без обеда при сбоях в банковских программах
Канал связи открыт — моргайте медленно: как пушистый хищник проверяет безопасность своей территории
Бесплатный билет для паразитов: клещи находят способ попасть в дом без укуса
Скорость имеет свою цену: этот режим езды заставляет детали автомобиля стареть гораздо быстрее
