Бесплатный билет для паразитов: клещи находят способ попасть в дом без укуса

Здоровье

Сезонная активность иксодовых клещей требует особого внимания к безопасности, так как риск встречи с паразитами сохраняется даже после возвращения с прогулки. Врачи предупреждают: микроскопические переносчики опасных заболеваний могут оказаться в жилом пространстве, буквально приехав "автостопом" на шерсти домашних животных, что требует внимательного осмотра питомцев.

Иксодовый клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Иксодовый клещ

Как отмечает в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" врач-инфекционист Виктор Саранчев, основной угрозой остается непосредственный укус насекомого. При этом специалист подчеркивает, что сами домашние любимцы не являются резервуаром инфекции, однако их густой волосяной покров часто выступает транспортом для клещей, перемещающихся из дикой природы в квартиру.

Согласно оценкам экспертов, заражение алиментарным путем — через употребление сырого молока зараженных животных — фиксируется крайне редко, составляя статистическую погрешность. Тем не менее, существует трансмиссивный риск при повреждении паразита во время неосторожного контакта, что делает базовую гигиену при осмотре одежды и вещей критически важной.

В качестве ключевых мер профилактики медики рекомендуют использование качественных репеллентов, ношение закрытой одежды в лесопарковых зонах и обязательное проведение серопрофилактики при обнаружении присосавшегося клеща. 

"Основной риск все же связан именно с укусом клеща. Передачи от человека к человеку не происходит. Домашние животные не являются источником инфекции, но могут приносить клещей на шерсти после прогулки", — резюмировал Саранчев.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
