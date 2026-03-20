Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большая Покровская в блоке: чёрный список зон превращает транспорт Нижнего Новгорода в неподвижную тыкву
Космический антифриз в действии: избыток серы превратил экзопланету в вечный кипящий термос
Дворы в снежных капканах: почему мусоровозы Ижевска проваливаются в ледяную кашу
Миллиарды ради опрятного вида: гардероб сотрудников петербуржского метрополитена обновится по новой схеме
Заложница бумаг вместо гипса: реформа в Красноярском крае превращает скорую помощь в квест по больницам
Токсичность добралась до инвесторов: для Израиля включили новое правило — без официальных решений
Затяжная война с Ираном запустила кризис в США: элиты уже не держатся вместе
Цифровой слух для тяжёлой индустрии: новый алгоритм находит поломки в гуле механизмов
Билетный дефицит на горизонте: как оптимизация маршрутов меняет карту полетов Калининград-Мурманск

Зубы держатся на честном слове: как незаметная проблема со связками лишает человека улыбки

Здоровье

Пародонтит является серьезным стоматологическим заболеванием, которое часто протекает без выраженных болевых симптомов в течение долгого времени. Врачи характеризуют данный недуг как скрытую угрозу, способную привести к полной потере зубов при отсутствии своевременного медицинского вмешательства.

Мужчина в кабинете стоматолога
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механизм разрушения тканей

Вместе с тем стоит отметить, что патологический процесс затрагивает не саму коронку зуба, а окружающие его поддерживающие структуры и костную ткань. Основная опасность заключается в постепенном разрушении связочного аппарата, которое на ранних стадиях проявляется лишь незначительной кровоточивостью десен — сообщает Газета. Ru.

"Начинается все с мелочей — при чистке щеткой десны вдруг подтекают кровью, во рту появляется неприятный запах и какой-то странный дискомфорт. Большинство из нас легко спишут это на плохую щетку или невнимательную чистку. Но вот в эти стираемые из памяти моменты закладывается очаг хронического воспаления — как заноза, которая незаметно гноится годами", — говорит челюстно-лицевой хирург Кирилл Поляков.

Факторы риска и профилактика

В свою очередь, риск развития патологии значительно возрастает при наличии вредных привычек, хронического стресса или генетической предрасположенности. Специалисты подчеркивают, что хронические очаги инфекции в ротовой полости могут негативно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы всего организма.

Для предотвращения тяжелых последствий необходимо регулярно посещать стоматолога для проведения профессиональной гигиены и контроля состояния пародонтальных карманов. Современные методы терапии позволяют эффективно купировать воспалительный процесс на ранних этапах, что гарантирует сохранение здоровья зубов и эстетику улыбки на долгие годы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мир. Новости мира
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Садоводство, цветоводство
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Туризм
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Заложница бумаг вместо гипса: реформа в Красноярском крае превращает скорую помощь в квест по больницам
Токсичность добралась до инвесторов: для Израиля включили новое правило — без официальных решений
Затяжная война с Ираном запустила кризис в США: элиты уже не держатся вместе
Цифровой слух для тяжёлой индустрии: новый алгоритм находит поломки в гуле механизмов
Билетный дефицит на горизонте: как оптимизация маршрутов меняет карту полетов Калининград-Мурманск
Газовый поток не иссякает: Россия с Сербией детализируют контракт на надежные поставки энергоносителей
Московский театр иллюзии перестал быть зоопарком: новая сцена потребовала другой магии
Золото оказалось осколком из ада: один сбой в рождении элементов ломает представления о материи
Питомец начал игнорировать хозяина и портить вещи? Причина оказалась не в характере
Рубль под влиянием внешних бурь: ЦБ РФ выбрал путь осторожного снижения денежной планки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.