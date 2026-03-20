Заложница бумаг вместо гипса: реформа в Красноярском крае превращает скорую помощь в квест по больницам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Муниципальная реформа в Красноярском крае привела к серьезным сбоям в системе оказания экстренной медицинской помощи жителям присоединенных территорий. В центре скандала оказалась ситуация с дочерью местного депутата, которая получила тяжелую травму спины, но не смогла оперативно получить квалифицированное лечение из-за бюрократических преград.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Lukas Neumann is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

Трудности медицинской логистики

После падения на школьном крыльце и потери сознания девочка была доставлена в больницу Сосновоборска, однако там отказались проводить полноценное обследование. Стоит отметить, что пострадавшую направили в соседний поселок без официальных документов и медицинского сопровождения, объясняя это новой территориальной принадлежностью населенного пункта. Ребенок с подозрением на перелом был вынужден добираться до следующего медицинского учреждения на личном транспорте родителей — сообщает prmira.ru.

"По факту, мы, жители сёл и деревень бывшего Берёзовского района, в Берёзовке оказались чужими, но так и не стали своими в Сосновоборске", — говорит депутат Павел Гагаркин.

Проблемы технического оснащения

В свою очередь, в районной поликлинике Березовки врачи столкнулись с невозможностью быстро поставить диагноз из-за устаревшего оборудования. Вместе с тем, специалистам пришлось использовать увеличительные приборы для изучения размытых рентгеновских снимков, прежде чем подтвердить перелом копчика и направить пациента в краевой центр. По факту неоказания своевременной помощи и нарушения маршрутизации направлены обращения в прокуратуру и региональное правительство.

Сложившаяся ситуация выявила острую необходимость пересмотра механизмов взаимодействия между медицинскими учреждениями в условиях административных преобразований. Жители надеются, что вмешательство надзорных органов поможет устранить хаос в системе здравоохранения и ускорит обновление материальной базы сельских больниц.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.