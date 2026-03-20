Заложница бумаг вместо гипса: реформа в Красноярском крае превращает скорую помощь в квест по больницам

Муниципальная реформа в Красноярском крае привела к серьезным сбоям в системе оказания экстренной медицинской помощи жителям присоединенных территорий. В центре скандала оказалась ситуация с дочерью местного депутата, которая получила тяжелую травму спины, но не смогла оперативно получить квалифицированное лечение из-за бюрократических преград.

Трудности медицинской логистики

После падения на школьном крыльце и потери сознания девочка была доставлена в больницу Сосновоборска, однако там отказались проводить полноценное обследование. Стоит отметить, что пострадавшую направили в соседний поселок без официальных документов и медицинского сопровождения, объясняя это новой территориальной принадлежностью населенного пункта. Ребенок с подозрением на перелом был вынужден добираться до следующего медицинского учреждения на личном транспорте родителей — сообщает prmira.ru.

"По факту, мы, жители сёл и деревень бывшего Берёзовского района, в Берёзовке оказались чужими, но так и не стали своими в Сосновоборске", — говорит депутат Павел Гагаркин.

Проблемы технического оснащения

В свою очередь, в районной поликлинике Березовки врачи столкнулись с невозможностью быстро поставить диагноз из-за устаревшего оборудования. Вместе с тем, специалистам пришлось использовать увеличительные приборы для изучения размытых рентгеновских снимков, прежде чем подтвердить перелом копчика и направить пациента в краевой центр. По факту неоказания своевременной помощи и нарушения маршрутизации направлены обращения в прокуратуру и региональное правительство.

Сложившаяся ситуация выявила острую необходимость пересмотра механизмов взаимодействия между медицинскими учреждениями в условиях административных преобразований. Жители надеются, что вмешательство надзорных органов поможет устранить хаос в системе здравоохранения и ускорит обновление материальной базы сельских больниц.