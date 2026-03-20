Тренировки по 10 минут стали спасением для занятых: жир уходит только при одном условии

Короткие тренировки по 10–15 минут могут быть полезны для поддержания физической активности, однако сами по себе не приводят к снижению веса без дефицита калорий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по построению тренировочного процесса, наставник по фитнесу Никита Воробьев.

Эксперт пояснил, что даже короткие тренировки имеют смысл, особенно если сравнивать их с полным отсутствием физической активности. По его словам, такие занятия могут стать частью ежедневной нагрузки и поддерживать общий уровень движения. При этом их эффективность во многом зависит от индивидуальных целей, состояния здоровья и возможностей человека.

"Если выбирать между отсутствием тренировок и занятиями по 10–15 минут, то короткие тренировки, безусловно, предпочтительнее. Их польза зависит от целей, возможностей и наличия противопоказаний. Даже в формате ежедневной активности такие занятия дают положительный эффект. Поэтому их можно рассматривать как полноценную часть повседневной физической нагрузки", — отметил Воробьев.

Специалист также объяснил, что ключевым фактором снижения веса остается не длительность тренировок, а общий энергетический баланс. Физическая нагрузка влияет на состояние организма, но без контроля питания результата не будет. Важную роль играет сочетание активности и дефицита калорий.

"Если говорить о снижении веса, то все упирается в дефицит калорий. Какие бы тренировки вы ни делали, если вы находитесь в профиците, вес снижаться не будет. Тренировки могут улучшать физическую форму, выносливость, увеличивать потребление кислорода, но для снижения веса важно именно питание. Если есть дефицит и при этом есть активность, тогда результат будет", — пояснил он.

Воробьев добавил, что короткие тренировки можно выполнять ежедневно, так как они не создают чрезмерной нагрузки на организм. В то же время более продолжительные занятия требуют грамотного распределения и периодов восстановления. Он отметил, что тренировочный процесс можно комбинировать в зависимости от целей и типа нагрузки.

"Если речь идет о тренировках по 10-15 минут, то их лучше выполнять каждый день. Более длительные тренировки уже стоит распределять, давая организму время на восстановление. Все зависит от того, как вы выстраиваете процесс и какие это тренировки — силовые, выносливость, их можно комбинировать. Например, можно тренироваться два дня подряд, затем делать день отдыха", — заключил специалист.