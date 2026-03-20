Здоровье на весах: масштабный осмотр в Чеченских школах выявил тревожную правду
В Госдуме заявили о снижении интереса молодежи к высшему образованию
Уроки на самообслуживании: в Ивановской области педагоги превращаются в вымирающий вид
Налог на туриста или удар по своим? В Костроме инвесторы в недвижимость подсчитывают будущие убытки
Бесконечные латки уходят в прошлое: крупный культурный центр в Архангельске ждет преображение
Алкогольный туман рождает авантюры: в Волгоградской области водитель меняет права на наручники
Копейка рубль бережет: в Калужской области бензин подорожал, но соседи завидуют ценам
Смерть под весом памяти: гранитные плиты на Ростовских кладбищах превращаются в опасные ловушки для живых
Тепло дорожает, пока мороз держит за горло: почему февральские квитанции испугали архангельские семьи

Орехи при акне оказались бесполезны: настоящий эффект дают совсем другие продукты

Здоровье

Миндаль и другие орехи не оказывают выраженного влияния на снижение высыпаний, а при неправильном употреблении могут даже спровоцировать ухудшение состояния кожи и обострение акне. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Проблемная кожа с постакне

Специалист объяснила, что выраженное снижение высыпаний связано не с обычными продуктами питания, а с применением определенных добавок и фитосредств. При этом ключевую роль играет корректировка рациона и исключение факторов, провоцирующих воспаление кожи.

"Достоверное снижение уровня высыпаний связано с употреблением биологически активных добавок или фиточаев из хвоща. В питании необходимо резко ограничивать жидкие молочные продукты и кондитерскую выпечку с жирами и быстрыми углеводами. При этом важно увеличивать количество продуктов, богатых витамином B. Если говорить о влиянии на акне, то именно зелень — листовые салаты, огурцы, сладкий перец, кабачки — в большей степени будут являться продуктами профилактики", — отметила Гончарова.

Она отметила, что в уходе за кожей можно использовать и натуральные средства, причем как в питании, так и наружно. Специалист выделила отдельные продукты, которые применяются в народной практике и направлены на восстановление кожи. По ее словам, такие методы могут дополнять основной уход и оказывать положительное влияние на состояние кожи.

"Особое внимание следует уделить белокочанной капусте — как при употреблении внутрь, так и при наружном применении. Маски из сока капусты обладают выраженным регенерирующим и осветляющим эффектом. По антибактериальным свойствам стоит выделить ягоды — их рекомендуется употреблять ежедневно по полстакана, а также использовать в виде масок. Фруктовые кислоты, фитонциды и дубильные вещества, содержащиеся в ягодах, оказывают выраженное антибактериальное и восстанавливающее действие", — пояснила специалист.

Гончарова добавила, что орехи и семечки при употреблении в больших количествах или на голодный желудок могут усугублять дискинезию желчевыводящих путей и провоцировать обострение акне, однако в умеренном количестве — например, в объеме одной столовой ложки в качестве десерта после еды — они полезны как источник жирных кислот и витамина Е.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Садоводство, цветоводство
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Дроны обходят защиту и идут к столице — раскрыта хитрая тактика
Точка зрения
Дроны обходят защиту и идут к столице — раскрыта хитрая тактика
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев Дефицит СПГ может стать более серьёзной проблемой, чем нехватка нефти Олег Артюков
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Последние материалы
Селфи с прохожим, видео с соседом: когда дружеский кадр превращается в нарушение закона
Гранит памяти молчит красноречиво: Севастополь возводит ритуалы в фундамент новой реальности Русской весны
Мозг устает раньше: новгородские ученые изобрели метод, который ловит моменты “отпуска” внимания в ходе учёбы
Провинциальная беспечность под судом: брянский бизнес попал на деньги из-за крымской крепости
Два водоёма связали мостом: парк в Великом Новгороде ждёт ювелирная работа с опорами в грунте
Тренировки по 10 минут стали спасением для занятых: жир уходит только при одном условии
SOS из Павлова: в Нижегородской области ищут добрые руки для 80 кошек и собак на грани
Архитектурный мазохизм на кухне: эти стильные предметы превращают быт в ежедневную пытку
Счетчик в игноре, деньги в карман: в Нижнем УК полгода грабила жительницу липовыми квитанциями
Кошелёк пуст, а воевать хочется: бюджетная дыра в 2 триллиона долларов душит амбиции Пентагона
