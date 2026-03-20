Орехи при акне оказались бесполезны: настоящий эффект дают совсем другие продукты

Миндаль и другие орехи не оказывают выраженного влияния на снижение высыпаний, а при неправильном употреблении могут даже спровоцировать ухудшение состояния кожи и обострение акне. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Специалист объяснила, что выраженное снижение высыпаний связано не с обычными продуктами питания, а с применением определенных добавок и фитосредств. При этом ключевую роль играет корректировка рациона и исключение факторов, провоцирующих воспаление кожи.

"Достоверное снижение уровня высыпаний связано с употреблением биологически активных добавок или фиточаев из хвоща. В питании необходимо резко ограничивать жидкие молочные продукты и кондитерскую выпечку с жирами и быстрыми углеводами. При этом важно увеличивать количество продуктов, богатых витамином B. Если говорить о влиянии на акне, то именно зелень — листовые салаты, огурцы, сладкий перец, кабачки — в большей степени будут являться продуктами профилактики", — отметила Гончарова.

Она отметила, что в уходе за кожей можно использовать и натуральные средства, причем как в питании, так и наружно. Специалист выделила отдельные продукты, которые применяются в народной практике и направлены на восстановление кожи. По ее словам, такие методы могут дополнять основной уход и оказывать положительное влияние на состояние кожи.

"Особое внимание следует уделить белокочанной капусте — как при употреблении внутрь, так и при наружном применении. Маски из сока капусты обладают выраженным регенерирующим и осветляющим эффектом. По антибактериальным свойствам стоит выделить ягоды — их рекомендуется употреблять ежедневно по полстакана, а также использовать в виде масок. Фруктовые кислоты, фитонциды и дубильные вещества, содержащиеся в ягодах, оказывают выраженное антибактериальное и восстанавливающее действие", — пояснила специалист.

Гончарова добавила, что орехи и семечки при употреблении в больших количествах или на голодный желудок могут усугублять дискинезию желчевыводящих путей и провоцировать обострение акне, однако в умеренном количестве — например, в объеме одной столовой ложки в качестве десерта после еды — они полезны как источник жирных кислот и витамина Е.