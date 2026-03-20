Здоровье

Возрождение культуры производственной гимнастики способно значительно улучшить самочувствие офисных сотрудников и повысить общую результативность их труда. Регулярные активные паузы в течение рабочего дня эффективно предотвращают застойные явления в организме и снимают мышечное напряжение.

Польза производственной гимнастики

Внедрение коротких физических упражнений в офисный график помогает бороться с негативными последствиями малоподвижного образа жизни, включая дискомфорт в области шеи и поясницы. Стоит отметить, что такие занятия не требуют специального оборудования или выделенных помещений, так как базовые движения можно выполнять непосредственно на рабочем месте. Вместе с тем, грамотно организованные перерывы минимизируют риски развития серьезных недугов, связанных с нарушением кровотока, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Природа создала человека так, чтобы он ходил, а не постоянно сидел или лежал. Поэтому правильным будет двигаться, выполнять максимально доступные упражнения, которые интенсифицируют кровообращение. Это профилактика и болей, и различных мышечно-тонических синдромов", — говорит доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Рекомендации по режиму активности

Эксперты советуют делать небольшие пятиминутные перерывы каждый час, чтобы просто походить по кабинету или выполнить простые вращения конечностями. В свою очередь, полноценную производственную гимнастику длительностью до десяти минут целесообразно проводить два-три раза в день для поддержания жизненного тонуса. Важно понимать, что кратковременные разминки являются лишь дополнением к активному отдыху и не заменяют полноценные тренировки в спортивном зале.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
