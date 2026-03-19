Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память

Здоровье

Социальные связи и качество личных взаимоотношений оказывают фундаментальное влияние на общее благополучие и продолжительность жизни человека. Современные исследования подтверждают, что наличие поддержки и чувства принадлежности к обществу является критическим фактором сохранения жизненного тонуса.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дружеская атмосфера в хостеле

Влияние изоляции на организм

Длительное отсутствие регулярного общения способно спровоцировать развитие серьезных отклонений, включая сердечно-сосудистые патологии и глубокие тревожные состояния. В свою очередь, вовлеченность в коллективную деятельность и наличие доверительного круга общения позволяют значительно снизить уровень эмоционального напряжения. Стоит отметить, что регулярное взаимодействие с окружающими активизирует когнитивные процессы, способствуя сохранению остроты памяти и концентрации внимания — сообщает ИА RuNews24. ru.

Качество отношений как приоритет

"Социальные контакты помогают человеку легче справляться со стрессом. Когда есть люди, к которым можно обратиться за поддержкой, уровень тревоги и напряжения снижается, а организм быстрее восстанавливается после сложных жизненных ситуаций", — говорит коуч Олеся Валиуллова.

Вместе с тем, для достижения положительного эффекта первостепенное значение имеет глубина и искренность связей, а не номинальное число знакомых. Участие в волонтерских инициативах, образовательных проектах или профессиональных сообществах помогает сформировать необходимый уровень психологического комфорта. Укрепление социальных связей становится надежным инструментом для повышения удовлетворенности жизнью и предотвращения преждевременного ухудшения здоровья.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
